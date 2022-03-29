Українські військові кажуть, що вважають російську армію не "другою армією світу", а "другою з кінця".

"Український свідок" опублікував відео руйнувань, які зробили російські окупаційні війська на Чернігівщині.

В коментарі волонтерам проєкту український військовий наголошує: "Це не армія. Ви їх неправильно називаєте. Це просто величезна мародерська банда, яка знущається, вбиває і ґвалтує цивільних".

Після розбиття танкової колони, окупанти займають віддалені позиції та обстрілюють населені пункти Чернігівщини зі ствольної артилерії та танків. "Те, що не вдалося захопити, вони рівняють з землею,” - розповідають українські військові.

Боєць ЗСУ в коментарі для відео зізнається - йому соромно, адже він дозволив собі повірити в могутність окупантів, проте зараз вважає їх не "другою армією світу", а "другими з кінця".

Попри все настрій українських військових бойовий — вони радіють новим трофеям і кажуть, що настрій для перемоги у них є.

Нагадаємо, що з 24 лютого російська армія обстрілює та знищує ключові об'єкти інфраструктури, здійснює масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Збройні Сили України стійко захищають українські позиції та не дозволяють ворогу зайняти стратегічно важливі позиції.

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Нагадаємо, медіапроєкт "Український свідок" (Ukrainian Witness) запустив засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега.

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