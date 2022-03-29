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Договір про гарантії безпеки є можливим форматом закінчення війни, – Чалий

Ключова вимога – чіткі юридично зобов'язальні гарантії Україні, які мають бути аналогічними частині 5 статуту НАТО.

Договір про гарантії безпеки є можливим форматом закінчення війни, – Чалий
Олександр Чалий
Фото: скрин відео

Гарантії безпеки для України є можливим дипломатичним форматом завершення війни.

Про це на брифінгу в Стамбулі заявив колишній заступник міністра закордонних справ України, член української делегації на перемовинах з РФ Олександр Чалий.

"Це можливість відновити дипломатичними засобами територіальну цілісність і безпеку України", – цитує дипломата "Інтерфакс-Україна".

За його словами, "ключова вимога – чіткі юридично зобов'язальні гарантії Україні, які за своїм змістом і формою мають бути аналогічними частині 5 статуту НАТО".

"Якщо Україна буде об'єктом будь-якої агресії, будь-якого військового нападу або операції, ми маємо право впродовж трьох днів вимагати міжнародних консультацій, і якщо впродовж трьох днів ці консультації не дали ніякого результату, країни-гаранти повинні надати нам військову допомогу, зброю або навіть закрити повітряний простір", – пояснив Чалий.

"Якщо нам вдасться закріпити ці ключові положення, Україна буде в позиції зафіксувати свій статус фактично позаблокової та без'ядерної держави у формі постійного нейтралітету", – підсумував він.

Як повідомляли, Україна запропонувала РФ, що протягом 15 років питання Криму не вирішуватимуть воєнним шляхом. Питання Криму і Донбасу є окремими пунктами мирного договору.

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