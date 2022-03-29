​Україна запропонувала РФ, що протягом 15 років питання Криму не вирішуватимуть воєнним шляхом

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, як імплементуватимуть договір про міжнародні гарантії безпеки України. За його словами, пропонується протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо статусу Криму та Севастополя.

Про це Подоляк заявив на брифінгу за результатами першого раунду переговорів із РФ у Стамбулі, передає УНІАН.

"Імплементація цього договору відбуватиметься за такою процедурою: спочатку це буде референдум, на якому всі громадяни України висловлять свою позицію щодо цього договору та до того, як він має працювати. Після цього бути йти ратифікація у парламентах країн-гарантів і парламенті України. Це ключове. Тобто ми маємо отримати підтримку суспільства, щоб договір дійсно був консолідуючим для нас", – пояснив Подоляк.

За словами радника глави ОП, питання Криму є окремим пунктом договору, в якому українська сторона пропонує протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо статусу Криму та Севастополя. Тобто пропонується зафіксувати, що Україна і Росія не будуть протягом 15 років, поки триватимуть переговори, використовувати військові чи збройні сили, щоб вирішити питання Криму, а продовжать свої політико-дипломатичні зусилля для вирішення проблеми.

"Що стосується території ОРДЛО, то ці питання винесено в окремий пункт, який буде проговорюватися в рамках перемовин між президентами України та РФ. Тобто всі спірні питання вже більш-менш проговорені, наші пропозиції зроблено", – сказав Подоляк.