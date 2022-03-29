Єрмак: "Ми маємо намір вийти на темп щотижневого посилення санкцій проти РФ"

Зараз союзники України працюють над новим пакетом обмежень проти країни-агресорки.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що мета України - щоб санкції проти Росії за військову агресію працювали ефективно.

Про це він заявив у відеозверненні.

Єрмак наголосив, що санкції мають працювати ефективно, без жоддних вийнятків, і це має бути метою для всього демократичного світу.

"Саме тому ми створили при ОП групу експертів - українських та міжнародних. Вони на постійній основі аналізують реальний вплив санкції... Ми маємо намір вийти на темп щотижневого посилення санкційного тиску", - зазначив голова ОП.

За його словами, зараз наші союзники працюють над новим пакетом обмежень.

Єрмак також наголосив, що україна потребує побудови нової системи міжнародної безпеки.

"Системи, яка зробить неможливою будь-яку агресію проти нашої країни в майбутньому. Тому ми всі і я особисто підтримуємо цілодобовий зв'язок із нашими міжнародними партнерами. Щоб напрацювати якісну та ефективну багатосторонню безпекову угоду", - сказав Єрмак.

Серед країн які можуть стати гарантами цієї угоди - США, Британія, Китай, Канада, Франція, Німеччина, Туреччина, Італія, Польща та Ізраїль.

Нагадаємо, прем'єр Британії Борис Джонсон наголосив, що угоди про припинення вогню між Росією та Україною буде недостатньо для скасування санкцій проти країни-агресора. Він наголосив, що тиск на Володимира Путіна необхідно посилити як шляхом подальших економічних заходів, так і надання військової допомоги, щоб Росія повністю змінила курс.

Ранігше стало відомо, що США та союзники планують посилити санкції проти Росії, щоб зруйнувати критичні ланцюги постачання. Обмеження будуть спрямовані на альтернативних військових постачальників, які використовує РФ.