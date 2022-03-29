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Українські бійці відбили чотири атаки російської армії на Донецькому та Луганському напрямках

ЗСУ знищили чимало ворожої техніки. 

Українські бійці відбили чотири атаки російської армії на Донецькому та Луганському напрямках
Фото: Facebook/Операція об'єднаних сил

Українські військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили чотири атаки російського агресора і завдали чималих втрат окупантам.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Операції об'єднаних сил.

Українські бійці знищили:

  • 7 танків
  • 7 одиниць броньованої техніки 
  • 2 одиниці автомобільної техніки
  • одну протитанкову гармату МТ-12.

Нагадаємо, 26 березня ЗСУ на цих напрямках відбили сім атак росіян і знищили 8 танків, 8 одиниць броньованої та 3 - автомобільної техніки, а також один міномет ворога. А бійці ОТУ "Схід" ліквідували 29 березня близько 70 російських окупантів.

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