Українські бійці відбили чотири атаки російської армії на Донецькому та Луганському напрямках

Українські військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили чотири атаки російського агресора і завдали чималих втрат окупантам.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Операції об'єднаних сил.

Українські бійці знищили:

7 танків,

7 одиниць броньованої техніки

2 одиниці автомобільної техніки

одну протитанкову гармату МТ-12.

Нагадаємо, 26 березня ЗСУ на цих напрямках відбили сім атак росіян і знищили 8 танків, 8 одиниць броньованої та 3 - автомобільної техніки, а також один міномет ворога. А бійці ОТУ "Схід" ліквідували 29 березня близько 70 російських окупантів.