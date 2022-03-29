Українські бійці відбили чотири атаки російської армії на Донецькому та Луганському напрямках

Українські військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили чотири атаки російського агресора і завдали чималих втрат окупантам.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Операції об'єднаних сил.
Українські бійці знищили:
- 7 танків,
- 7 одиниць броньованої техніки
- 2 одиниці автомобільної техніки
- одну протитанкову гармату МТ-12.
Нагадаємо, 26 березня ЗСУ на цих напрямках відбили сім атак росіян і знищили 8 танків, 8 одиниць броньованої та 3 - автомобільної техніки, а також один міномет ворога. А бійці ОТУ "Схід" ліквідували 29 березня близько 70 російських окупантів.