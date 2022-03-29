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Постраждалих нема, але збитки шалені: ДСНС показала наслідки обстрілів продуктових складів під Броварами

На складах продукти харчування зберігали всі мережеві магазини України.

Постраждалих нема, але збитки шалені: ДСНС показала наслідки обстрілів продуктових складів під Броварами
Фото: ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій показала наслідки обстрілу окупантами складів із продуктами харчування у Броварах на Київщині. 

Як зазначив в. о. начальника ГУ ДСНС у Київській області Петро Кисельов, постраждалих і потерпілих внаслідок спричиненої обстрілами масштабної пожежі не було, але підприємству завдані шалені збитки.

"За мною ви бачите стелажі, які на 100% були заповнені продуктами харчування. Ви бачите тільки їхні залишки. 80% продуктів ми вже вивезли, вони на 100% були уражені димом і непридатні для харчування. Їх просто утилізували", – розповів рятувальник.

За його словами, по вщент заповненому продуктами складу удару було завдано з ракетних комплексів. У поруч розташовані склади, які заповнені на 10%, не впала жодна ракета. 

"Це спрямована була акція знищення продуктів харчування. Ви бачите, в Київській області всі нафтобази знищуються, оптові склади з продуктами для населення. Все готується для створення гуманітарної катастрофи", – сказав Петро Кисельов. 

Міський голова Броварів Ігор Сапожко уточнив, що на складах зберігалися продукти харчування абсолютно всіх мережевих магазинів України: "Фоззі Фуд", АТБ, Сільпо тощо. 

"Вчора ще гасили пожежу, а сьогодні починаємо розбирати завали, воно ще тліє, займається через вітер. Перші сім днів відбувалося гасіння пожежі. Але й після того обстрілу відбулися ще обстріли касетними бомбами. Тоді й було поранено працівника складу" ,– розповів міський голова Броварів.

Окрім того, за повідомленням ДСНС, сьогодні, 29 березня, о 16:05 у Броварському районі внаслідок влучання ворожого снаряду виникла пожежа складської будівлі.

О 18:00 пожежу було локалізовано на площі 20 тис. кв. м.

До гасіння залучено 25 рятувальників та 7 одиниць техніки.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Відомо, що 12 березня після обстрілу згорів склад зберігання замороженої продукції у с. Квітневе Броварського району.

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