Близько 70 російських окупантів знищили бійці ОТУ "Схід"

Російські окупаційні підрозділи здійснили одну атаку на позиції українських бійців і зазнали втрат.

Про це повідомили на Facebook-сторінці оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Під час боїв українські воїни знищили:

особового складу – до 70 осіб;

танків – 1;

БМП – 2;

БТР – 1;

ББМ "Тигр" – 1;

АТ – 1.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.03 орієнтовно склали 17200 осіб особового складу, 597 танків, 1710 бойових броньованих машин.

28 березня ЗСУ відбили три атаки російських військ на сході України. Знищено до 70 окупантів, сім танків, чотири БМП та два безпілотники ворога.