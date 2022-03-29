Кабмін сформував стратегічні запаси їжі на кілька років, - Шмигаль

Прем'єр розповів, що уряд напрацював дев'ять напрямків, як країна буде жити в умовах війни проти Росії.

Кабінет міністрів напрацював дев'ять основних напрямків того, як країна буде жити, працювати, накопичувати ресурси та захищатися в умовах повномасштабної війни проти російських загарбників.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання.

Перший ключовий пункт - "Армія понад усе". Мова йде про забезпечення сил оборони всім необхідним: грошові виплати, зброя, техніка, їжа, пальне, розвиток військово-промислового комплексу.

Другий напрямок - це "Продовольча безпека". Шмигаль наголосив, що наразі "ми сформували стратегічні запаси їжі на декілька років в Україні". Він також нагадав, що в 11 областях почалась посівна.

"Держава дала аграріям кошти на закупівлю всього, що треба для цього. Кредити під 0%. Гарантії держави перед банками. Пальне, добрива, насіння. Все це є... Допомагаємо аграріям також з експортом і будемо зараз активно розширювати цей напрямок, адже країна має заробляти", - зазначив прем'єр.

Шмигаль також розповів, що в країні запустили програму безкоштовної роздачі ключових соціальних продуктів у прифронтових містах.

"Держава купує більше 10 таких продуктів і далі роздає людям. Це також і підтримка українського виробника - підтримка нашої харчової промисловості.

Третій пункт - "Нова економічна політика". Радикальне скорочення податків до 2% від обороту. Без ПДВ, без податку на прибуток. Повна дерегуляція для бізнесу. Декларативний принцип роботи. Найшвидша у світі митниця. Скасування імпортного ПДВ та ввізного мита. Кредити підприємцям під 0% до 60 млн грн. Допомога у релокації бізнесу в безпечні регіони. Прем'єр наголосив, що все це разом дасть потужний ефект і має перезапустити економіку.

Четверте - це єПідтримка й соціальні програми допомоги. Пенсії в березні проіндексували, за квітень - у регіонах, де йдуть бойові дії, пенсії виплачуються авансом. За програмою єПідтримка виплатили по 6,5 тисячі грн тим, хто втратив роботу (3,5 млн людей).

П’яте - програма "Ти вдома", або допомога вимушеним переселенцям. Три ключові пункти програми: житло, робота, гроші. Наразі для тимчасового розміщення людей напрацьовано 500 тисяч місць. Тим родинам, які приймають переселенців, допомагатимуть іх оплатою комунальних послуг.

Окремо держава буде виплачувати щомісяця вимушеним переселенцям по 2 тисячі грн для дорослих і по 3 тисячі грн для дітей або для осіб з інвалідністю. Бізнесу, який бере на роботу переселенця, - платитимуть 6,5 тисячі грн як часткову компенсацію зарплати для цієї людини.

Шостий пункт - "Енергетичний фронт". Україна назавждди від’єдналася від енергомереж Росії й Білорусі та приєдналася до європейської енергосистеми ENTSO-E. Шмигаль назвав це - історичним кроком. Всі види генерації працюють. Вугілля на складах є. Газу маємо 9 млрд кубів у сховищах. Видобуток газу за перші 3 місяці майже не просів, порівняно з попереднім роком.

Стосовно палива на АЗС. Прибрали акциз, знизили ПДВ з 20% до 7%. Наразі ціна бензину впала на 10 грн. Сформували домовленості з європейськими нафтопереробними заводами, аби країна була з паливом. Тисячі тонн пального вже їдуть в Україну.

Сьомий пункт - "Логістика воєнного часу". Укрзалізниця стала однією з основних компаній для держави. Щодня перевозяться тисячі тонн вантажів та сотні тисяч людей. Для автотранспорту відкрили окремі логістичні маршрути. Будуютьсянові склади на західному кордоні, а також плануємо там вже найближчим часом відкривати нові пункти пропуску.

Восьме - "Світ з Україною". Три ключові напрямки: гуманітарна допомога, санкції проти агресора, фінансова допомога.

По гуманітарній допомозі. Вона тепер їде через кордон за 10 хвилин по декларації на одну сторінку. Жодних черг немає. Жодних дозволів не потрібно. З 4 березня завезли вже 160 тисяч тонн такої гуманітарної допомоги.

Шмигаль також зазначив, що проти РФ вжито безпрецедентних санкцій, країна -агресорка ізольована.

"Але цього, безумовно, мало. Агресор має бути відкинутий не в 90-ті роки, а в 19 сторіччя. Він на це заслуговує, тому продовжимо говорити з партнерами щодо ембарго на купівлю нафти, щодо заборони заходу російських кораблів у європейські порти, щодо припинення роботи в Росії всіх західних компаній", - сказав прем'єр.

Паралельно з цим ми кожен день маємо розмови щодо фінансової підтримки України. Більше 3 млрд доларів уже отримали. Ще щодо 10 млрд доларів ведемо перемовини. І це лише початок.

Дев’ятий пункт - це відновлення України. Тут - три напрямки: це грамотний підрахунок всіх збитків наших людей та нашої держави від цієї агресії; заморожування й арешт усіх російських коштів, активів за кордоном, а також - акумуляція коштів від партнерів у Фонд відновлення України.

Мова йде про новий План відновлення України, який об’єднає країни світу: від США до Японії, від Австралії до Канади. Країни Європи готові демонструвати лідерство в цьому питанні, і сподіваємося це буде не тільки на словах, але ми дійсно побачимо, що таке об’єднана Європа, що таке об’єднаний світ навколо України.

Шмигаль наголосив, що за кожною з цих програм "стоять великі професійні команди, аби все працювало на нашу перемогу".

"Наша стратегія для економічного фронту сформована. Держава й суспільство об’єднані як ніколи. Український народ об’єднаний як ніколи. Тому обов’язково здолаємо нашого ворога", - додав прем'єр.

Нагадаємо, Україна також спростила вимоги для імпорту продуктів харчування.