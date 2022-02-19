Потрібно створити Фонд відновлення, надати Україні нове озброєння, – Зеленський західним партнерам

Президент України Володимир Зеленський звернувся до країн-членів НАТО. Він закликав створити фонд допомоги Україні.

Про це Зеленський заявив на Мюнхенській конференції, повідомляє Lb.ua.

"8 років тому українці зробили свій вибір, багато хто віддав за нього життя. Невже через 8 років після цього Україна має постійно закликати до визнання європейської перспективи? З 2014 року РФ переконує, що ми обрали хибний шлях, що в Європі на нас ніхто не чекає. Хіба не Європа має постійно говорити й обґрунтовувати діями, що це неправда? Хіба не ЄС повинен сьогодні сказати: наші громадяни позитивно ставляться до вступу України до Союзу? Чому ми уникаємо цього питання? Хіба Україна не заслуговує прямих чесних відповідей?", – сказав Зеленський.

За його словами, щоб "справді допомогти Україні, західним країнам, не потрібно постійно говорити тільки про дати ймовірного вторгнення".

Також президент торкнувся теми євроатлантичної інтеграції.

"Це стосується і НАТО. Нам кажуть – двері відчинені. Але поки що – стороннім вхід заборонений. Якщо не всі члени альянсу хочуть бачити нас або всі члени альянсу не хочуть бачити нас, скажіть чесно. Відчинені двері – це добре, але нам потрібні відкриті відповіді, а не роками закриті питання. Хіба право на правду не входить у наші розширені можливості?" –додав Зеленський.

Він додав, що Україні потрібні гарантії безпеки, і є багато ризиків через НАТО, нема спільного погодження серед членів.

"Скажіть, будь ласка, скільки потрібно терміну? Це вимірується в роках? Це вже, на жаль, вимірються в людях. Скажіть, чи це справедливо, щоб ми отримали гарантії безпеки від провідних країн. Ніхто нікого до стінки із запитанням, щоб завтра було НАТО – такого нема. Але ми хочемо, поки у нас нема такої можливості, прагнемо мати гарантії безпеки", – заявив він.

Зеленський запропонував країнам Заходу створити фонд допомоги Україні.

"Потрібно створити Фонд стійкості і відновлення нашої держави і програму ленд-лізу, надати Україні нове озброєння, техніку, обладнання для нашої армії, виробити ефективний пакет превентивних санкцій для стримування російської агресії", – сказав президент.

Нагадаємо, що Зеленський долучився до Мюнхенської безпекової конференції. Свій виступ він почав зі слів, що Україна хоче миру. Зеленський вважає, що пізно думати про ремонт архітектури світової безпеки. Він вважає, що треба будувати нову систему, маючи давні уроки двох світових війн, а не власний досвід можливої третьої.

Зеленський вважає, що російський народ не зможе піти війною проти українців. Також, за його словами, Україна скликає консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму. Це вже вчетверте, коли країна робить це.