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Зеленський прибув до Німеччини, виступить на Мюнхенській конференції

19 лютого президент має повернутися до Києва.

Зеленський прибув до Німеччини, виступить на Мюнхенській конференції
Фото: Instagram/ Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини для участі у Мюнхенській конференції з безпеки. 

Про своє прибуття до Мюнхена президент розповів в Instagram. Він наголосив, що Україна прагне миру лише шляхом дипломатії.

"Наші сили безпеки і оборони повністю контролюють ситуацію. Ми не реагуємо на провокації та прагнемо встановлення миру виключно дипломатичним шляхом", – написав Зеленський.

У планах українського президента зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном, віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Також відбудуться перемовини з представниками міжнародних фінансових інституцій. 19 лютого президент має повернутися до Києва.

Також на Мюнхенській конференції віце-президент США Камала Гарріс пообіцяла "швидку, сувору" відповідь у випадку, якщо Росія вторгнеться в Україну. Вона зазначила, що будуть запроваджені далекосяжні фінансові санкції.

Канцлер ФРН Олаф Шольц у Мюнхені попередив Москву про серйозні наслідки вторгнення в Україну. 

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що потенційне вторгнення Росії в Україну становить "надзвичайну небезпеку для світу".

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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