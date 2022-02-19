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Зеленський візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції, але сьогодні ж повернеться до Києва

Президент на полях заходу проведе перемовини з іноземними партнерами. 

Зеленський візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції, але сьогодні ж повернеться до Києва
Фото: Пресслужба ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 19 лютого візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції. Він також проведе переговори з іноземними партнерами. Повернення президента до Києва заплановано на сьогодні ж.

Серед інших, Зеленський проведе перемовини з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з віцепрезидентом США Камалою Гарріс, з представниками міжнародних фінансових інституцій та іншими партнерами й друзями України. Про це повідомили в Офісі президента

"Володимир Зеленський очікує конкретних домовленостей щодо надання нашій державі додаткової військової та фінансової підтримки для посилення стійкості України", – йдеться у повідомленні.

Дискусії на Мюнхенській безпековій конференції цьогоріч будуть присвячені актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України. В ОПУ підкреслили, що саме через це необхідна особиста присутність глави держави – для того, щоб питання про Україну вирішувалися за участю України.

"Ситуацію на лінії дотику на Донбасі, в Автономній Республіці Крим та поблизу кордонів України аналізують спеціальні служби нашої держави. У робочому порядку відбувається постійний аналіз розвідувальних даних та обмін інформацією з партнерами. Україна регулярно отримує додаткові актуальні дані розвідки щодо активності російських сил. Ситуація на сході країни повністю контрольована українськими силами безпеки й оборони", – додали в Офісі президента. 

Вчора американське видання NBC News з посиланням на джерела в адміністрації американського президента Джо Байжена повідомило, що там нібито стурбовані намірами Зеленського відвідати Мюнхенську конференції особисто в час, коли Росія вдається до нових провокацій та масованих обстрілів в зоні бойових дій на сході України. 

В Офісі президента на це відповіли, що Володимир Зеленський стежить за ситуацією, і остаточне рішення буде увалене найближчими годинами.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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