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Ахметов вилетів сьогодні до Швейцарії

У його пресслужбі заявили, що він обіцяв повернутися.

Ахметов вилетів сьогодні до Швейцарії
Ринат Ахметов
Фото: LIGA.net

Літак олігарха Рината Ахметова вилетів сьогодні з України в напрямку Швейцарії.

Як повідомляє "Радіо Свобода", в пресслужбі Ахметова зазначили, що на борту літака перебував і сам олігарх.

"Рінат Ахметов сьогодні, справді, вилетів до Женеви, де у нього запланована низка зустрічей. Завтра він планує вилетіти до Лондона (також для проведення зустрічей). Але за перших ознак реальної загрози, він одразу ж повернеться до України, щоб бути тут – разом з Україною та українцями", - заявила в коментарі журналістам речниця Ахметова Анна Терехова.

Інформацію про те, що борт олігарха покинув Україну, оприлюднив журналіст Михайло Ткач на основі даних сервісу FlightRadar.

Нагадаємо, тільки за 13 лютого з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків. Як повідомляла "Українська правда", зсилаючись на свої джерела, олігархи та бізнесмени, серед яких - Ахметов, Колесніков, Абрамович, Пінчук, Новинський та інші - почали залишати Україну" чартерними рейсами.

15 лютого Ахметов прибув до України; про це повідомив у Facebook журналіст Михайло Ткач і уточнив, що літак олігарха приземлився у Запоріжжі.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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