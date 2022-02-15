Ахметов повернувся до України - ЗМІ

Український бізнесмен Рінат Ахметов прибув до України, повідомив у Facebook журналіст Михайло Ткач. Він уточнив, що літак приземлився у Запоріжжі.

Видання "Українська правда" з посиланням на джерела зазначає, що Ахметов перебуває на борту літака.

13 лютого "УП" повідомила про масовий від’їзд українських олігархів та бізнесменів з України на тлі інформації про ймовірне закриття повітряного простору над Україною та можливий початок широкомасштабного вторгнення РФ. Лише у неділю з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків. Серед чартерів та приватних літаків, що залишили Україну в неділю був і борт Ріната Ахметова.

За даними видання, хоча один із бортів Ахметова вилетів із України в неділю, сам олігарх залишив країну 30 січня рейсом до Цюріха.

Того ж дня Міністерство інфраструктури запевнило, що інформація про закриття повітряного простору України через загрозу вторгнення Росії не відповідає дійсності.