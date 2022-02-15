"Хочемо вирішити це зараз", – Путін зажадав гарантій, що Україну не приймуть до НАТО

Росія хоче вирішити питання, пов'язане зі вступом України до НАТО, тепер, під час переговорного процесу. Обіцянка не приймати Україну до Альянсу Росію не влаштовує.

Про це президент РФ Володимир Путін заявив на пресконференції за підсумками переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"От ви сказали чудову фразу: "Кажуть, що найближчими роками Україна не буде в НАТО". Що означає "кажуть"? Ми ж з вами маємо розуміти, що таке "кажуть" у міждержавних відносинах. Нам уже 30 років кажуть, що розширення НАТО не буде взагалі на жоден день у бік російських кордонів, а сьогодні ми бачимо інфраструктуру НАТО прямо біля нашого дому", – цитує Путіна агентство "Интерфакс".

Путін нагадав, що питання щодо вступу України до НАТО нині активно обговорюють.

"Кажуть, як ви сказали, це не буде завтра. А коли? Післязавтра? А що це для нас змінює в історичній перспективі? Абсолютно нічого", – заявив президент РФ.

"Росія чує, що Україна не готова сьогодні до вступу до НАТО, ми знаємо цю тезу. І одразу кажуть, що її завтра не приймуть, а приймуть тоді, коли її підготують до цього. Але для нас це може бути вже пізно. Тому ми хочемо вирішити це питання зараз, ось прямо зараз, найближчим часом, під час переговорного процесу, мирними засобами", – сказав Путін.

Росія виходить із цієї тези і дуже сподівається, що партнери почують її занепокоєння і сприймуть усерйоз, додав він.

Нагадаємо, на тлі скупчення своїх військ та техніки біля українських кордонів торік у грудні МЗС РФ оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України. Президент РФ Путін також попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу.

14 лютого під час брифінгу у Києві канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі питання вступу України до НАТО не актуальне. Шольц висловив здивування через те, що Росія зробила предметом переговорів членство України в Альянсі.