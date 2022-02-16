Арахамія зареєстрував постанову з пропозицією зробити наступний тиждень у Раді пленарним

За планом наступний тиждень призначений для роботи в комітетах.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зареєстрував постанову із пропозицією зробити наступний тиждень пленарним у Верховній Раді.

Про це в Telegram повідомила речниця СН Юлія Палійчук.

"Голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія зареєстрував проєкт постанови про внесення змін до календарного плану проведення сьомої сесії ВР, згідно з яким наступного тижня парламент працюватиме у пленарному режимі", – зазначила вона.

Згідно з розкладом, цей тиждень є пленарним, а наступний призначений для роботи в комітетах.

Нагадаємо, в Раді також цього тижня збиралися провести позачергове засідання стосовно стану справ проти народних депутатів. З цією ініціативою виступив Арахамія після того, як УП оприлюднила відео із народним депутатом Олександром Трухіним. На засіданні хочуть заслухати керівництво МВС та ДБР, але мова має йти не тільки про Трухіна, а й про інших парламентарів, зокрема Петра Порошенка.

Відео з Трухіним було зняте поліцейськими, які прибули на місце аварії за участі депутата в серпні 2021. Там зафільмовано, як парламентар натякає на винагороду поліцейським, якщо вони дадуть йому "тихенько піти до лісу".

За словами співрозмовників LB у керівництві фракції СН, позачергове планувалося на середу-четвер. Необхідні підписи для його скликання зібрані. Однак учора голова партії СН Олена Шуляк заявила, що може бути інше позачергове засідання, з більш термінових питань.