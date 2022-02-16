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Нардепи підтримали за основу розмежування повноважень МВС і ДСНС

Основна мета – розділити виконавчі та законодавчі функції.

Нардепи підтримали за основу розмежування повноважень МВС і ДСНС
Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт про розмежування повноважень Міністерства внутрішніх справ та Державної служби надзвичайних ситуацій.

За віддали голоси 287 народних депутатів. Основна мета – розділити виконавчі та законодавчі функції.

Народний депутат Регламентного комітету Павло Фролов у блозі на "Цензор нет" пояснив, що серед мінусів документу те, що незрозуміло, який центральний орган виконавчої влади забезпечуватиме пожежну і техногенну безпеку на території зон відчуження. Також він створює невизначеність щодо організаційно-правового статусу центрів екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

Нагадаємо, ДСНС була створена після реорганізації Міністерства надзвичайних ситуацій та Державної техногенної безпеки. З 2014 року Служба підпорядковується Міністерству внутрішніх справ. 

У вересні 2021 премʼєр-міністр Денис Шмигаль говорив, що розділення Міністерства внутрішніх справ на даний час не планується. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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