Нардепи підтримали за основу розмежування повноважень МВС і ДСНС

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт про розмежування повноважень Міністерства внутрішніх справ та Державної служби надзвичайних ситуацій.

За віддали голоси 287 народних депутатів. Основна мета – розділити виконавчі та законодавчі функції.

Народний депутат Регламентного комітету Павло Фролов у блозі на "Цензор нет" пояснив, що серед мінусів документу те, що незрозуміло, який центральний орган виконавчої влади забезпечуватиме пожежну і техногенну безпеку на території зон відчуження. Також він створює невизначеність щодо організаційно-правового статусу центрів екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

Нагадаємо, ДСНС була створена після реорганізації Міністерства надзвичайних ситуацій та Державної техногенної безпеки. З 2014 року Служба підпорядковується Міністерству внутрішніх справ.

У вересні 2021 премʼєр-міністр Денис Шмигаль говорив, що розділення Міністерства внутрішніх справ на даний час не планується.