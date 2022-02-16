У рейтингу президентів лідирує Зеленський, Порошенко – другий

Відрив між цими політиками складає менше 5%.

Чинний очільник держави Володимир Зеленський лідирує в президентському рейтингу. Його готові підтримати 25,1% тих, хто визначився з вибором і пішов би голосувати.

Пʼятий президент Петро Порошенко має 21,8%. Про це йдеться у соціологічному опитуванні КМІС, проведеному 5-13 лютого.

"Різниця в підтримці кандидатів – понад похибку, тобто формально В. Зеленський – на першому місці, П. Порошенко – на другому місці. До трійки лідерів також входить Ю. Тимошенко (відповідно, 8,9% і 11,8%)", – йдеться у дослідженні.

Наступними йдуть Юрій Бойко (ОПЗЖ), ексспікер Ради Дмитро Разумков (7,2%), Євгеній Мураєв (6,5%), Ігор Смешко (6,1%), експремʼєр Володимир Гройсман (4,8%), колишній нардеп Олег Ляшко.

"Порівняно з груднем 2021 року лише у випадку Ю. Бойка простежується статистично значуще (понад похибку) зростання рейтингу. У всіх інших випадках різниця в рейтингу – у межах похибки. Крім цього, доцільно звернути увагу на скорочення розриву між В. Зеленським і П. Порошенком – якщо в грудні різниця становилася 7,4% (серед тих, хто визначився з вибором), то зараз різниця – 3,3%", – додали в КМІС.

Опитування проводили методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, згідно з опитуванням Центру Разумкова, що пройшло в січні, Зеленський був лідером у рейтинзі, але його відрив від Порошенка складав 2%.