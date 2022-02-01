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Відрив Зеленського від Порошенка у президентському рейтингу складає менше 2%, – соцопитування

Чинного президента хочуть підтримати в першому турі 26%, пʼятого – 24,2%. 

Відрив Зеленського від Порошенка у президентському рейтингу складає менше 2%, – соцопитування
Фото: Lb.ua

Чинний глава держави Володимир Зеленський отримав би найбільшу кількість голосів у першому турі, якби вибори президента відбулися найближчим часом.

Згідно з соцопитуванням Центру Разумкова, за нього готові віддати голоси 26% тих, хто визначився за кого голосувати і пішов би на вибори. Друге місце – за пʼятим президентом Петром Порошенком, підтримка якого скаладає 24,2%.

Колиня премʼєрка і лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко має 10,3% голосів. Ексспікер парламенту Дмитро Разумков – 8,2%. По 7,0% мають Юрій Бойко (ОПЗЖ) та Євгеній Мураєв. За Ігоря Смешка готові проголосувати 5,4% за експремʼєра Володимира Гройсмана 3,1%, відповідно, за Олега Ляшка 2,0%, за Віктора Медведчука 1,6%, за Олега Тягнибока 0,9%.

"Порівняно з жовтнем 2021 року статистично значимо зросли рейтинги П.Порошенка (з 12,7% до 16,2% усіх опитаних) та Ю.Тимошенко (з 5,0% до 6,9%), а також знизився рейтинг В.Гройсмана (з 4,1% до 2,1%)", – зазначили в опитуванні.

Фото: Центр Разумкова

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення OBOZREVATEL з 28 по 31 січня 2022 року методом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, згідно з січневим опитуванням КМІС, відрив Зеленського від Порошенка в президентському рейтингу – в межах похибки. За чинного президента готові проголосувати 23,5% тих, хто визначився з кандидатом і пішов би на вибори. Однак пʼятий президент, нардеп "Євросолідарності" Петро Порошенко має підтримку в 20,9%. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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