"Наскільки я розумію, монобільшість запропонувала компроміс по штрафам, але не всі фракції підтримали голосування".

Постанову про відтермінування штрафів для ФОПів, яку депутати обіцяли напрацювати і ухвалити, не внесли до порядку денного Верховної Ради через відсутність голосів.

Про це розповів журналістам перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко.

Він також зазначив, що парламентарі знайдуть альтернативне рішення.

"Наскільки я розумію, монобільшість запропонувала компроміс по штрафам, але не всі фракції підтримали голосування за процедурою "ед хок". Тому що, крім "ед хоку" треба ще голоси. У залі близько 180-190 голосів коаліції... Де шукати з них 226, хай мені пояснить опозиція, яка розповідає що монобільшість розвалилась.... Але і в їхніх фракціях теж є проблеми, оскільки багато депутатів хворіють", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, 26 січня представники депутатських фракцій та груп Верховної Ради домовились про створення постанови щодо відтермінування штрафів для фізичних осіб-підприємців за несвоєчасне встановлення касових апаратів. Документ мали розглянути сьогодні, 1 лютого.

Вже кілька тижнів під будівлею Верховної Ради в Києві триває мітинг підприємців. Вони вимагають скасувати обовʼязкове використання касових апаратів для окремих груп підприємців, яке набуло чинності цього року. Спочатку мітинг був мирним, однак 27 січня, коли нардепи завершували пленарну роботу, почалися сутички. Протестувальники намагались штурмувати парламент, силовики чинили їм опір. Унаслідок сутичок 18 правоохоронців отримали тілесні ушкодження, зокрема переломи, черепно-мозкові травми і хімічні опіки очей. Щодо учасників акції, то відомо про трьох людей, які звернулися за медичною допомогою. Одна з жінок, яка перебувала в натовпі мітингувальників, отримала перелом передпліччя та трьох ребер.

Найактивніших порушників – 63 людини – затримали. З них ФОПами виявилися 38 людей, ще пʼятеро були ними, але припинили діяльність, інші підприємцями не були. Усіх затриманих одразу ж відпустили.

28 січня під парламентом встановили залізну огорожу, щоб мітингувальники не змогли дістатися до Маріїнського палацу, де відбувалися заходи за участю президента Зеленського. Також було перекрито рух біля Міністерства охорони здоров'я.

Сьогодні, 1 лютого, в урядовому кварталі посилили заходи безпеки через виступ Зеленського в Раді.