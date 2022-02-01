"Цінуємо підтримку всіх. Розраховуємо тільки на себе", – Зеленський

Дипломатична та військово-технічна підтримка України зараз найсильніша з 2014 року, і вона продовжує зберігатися.

Про це під час виступу в парламенті повідомив президент України Володимир Зеленський.

"А головна філософія України – незмінна і ми продовжуємо її дотримуватись. Вона проста і зрозуміла: цінуємо підтримку всіх. Розраховуємо тільки на себе. Ми сильна країна. У нас прекрасні дипломати. Краще за них лише наші військові. Ми маємо захищати тих, хто захищає нас", – зазначив глава держави.

Зеленський додав, що цього тижня приймає в Києві прем’єр-міністрів Великобританії, Польщі, Нідерландів, Президента Туреччини.

"Така інтенсивність візитів – серйозний фактор стабілізації. Чутки, плітки, прогнози експертів, блогерів і Ванги не справдились. Ніхто не вирішує нашу долю за нашими спинами. Нам готові підставити плече, а не підніжку", – зазначив він.

Нагадаємо, президент підтвердив, що Україна, Польща та Великобританія створюють новий формат співпраці. Деталей він поки не озвучив. Глави урядів Польщі та Британії прибудуть з візитом уже сьогодні.