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"Цінуємо підтримку всіх. Розраховуємо тільки на себе", – Зеленський

Це, за словами президента, головна філософія України. 

"Цінуємо підтримку всіх. Розраховуємо тільки на себе", – Зеленський
Фото: Михайло Палінчак

Дипломатична та військово-технічна підтримка України зараз найсильніша з 2014 року, і вона продовжує зберігатися.

Про це під час виступу в парламенті повідомив президент України Володимир Зеленський.

"А головна філософія України – незмінна і ми продовжуємо її дотримуватись. Вона проста і зрозуміла: цінуємо підтримку всіх. Розраховуємо тільки на себе. Ми сильна країна. У нас прекрасні дипломати. Краще за них лише наші військові. Ми маємо захищати тих, хто захищає нас", – зазначив глава держави. 

Зеленський додав, що цього тижня приймає в Києві прем’єр-міністрів Великобританії, Польщі, Нідерландів, Президента Туреччини. 

"Така інтенсивність візитів – серйозний фактор стабілізації. Чутки, плітки, прогнози експертів, блогерів  і Ванги не справдились. Ніхто не вирішує нашу долю за нашими спинами. Нам готові підставити плече, а не підніжку", – зазначив він.

Нагадаємо, президент підтвердив, що Україна, Польща та Великобританія створюють новий формат співпраці. Деталей він поки не озвучив. Глави урядів Польщі та Британії прибудуть з візитом уже сьогодні.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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