Цінуємо підтримку всіх. Розраховуємо тільки на себе

Шановні народні депутати, гості засідання, дорогі громадяни!
Я вітаю всіх з відкриттям сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання. І дуже хочу аби у перший день другого місяця, і три владні гілки, і четверта влада, увімкнувши всі п’ять і навіть шосте відчуття, усвідомили ці слова. Про те, що ми часто чули, рідко досягали і гостро потребуємо. Це єдність. Єдність всіх, завжди і в усьому. Насамперед у сприйнятті нашого сьогодення, а головне – нашого майбутнього.
Ми маємо бути єдиними у боротьбі за життя і здоров’я. Легший перебіг хвороби, менше госпіталізованих, менше померлих – це результат єдності 15 мільйонів громадян, що отримали два щеплення. Єдність влади вчора, при ухваленні бюджету – це вдвічі більша зарплата для медиків. Єдність влади сьогодні це нормальне проходження нових хвиль, достатнє забезпечення ліжками і киснем, мільярди гривень Є-підтримки і мільйони громадян, які нею вже скористались.
Важлива єдність у справах. Але сьогодні вона потрібна і у словах. Єдність в інформаційному полі. У розумінні ЗМІ своєї відповідальності.У часи, коли медіа-поле – нове поле битви, новини – нова зброя, а будь-які повідомлення, особливо побудовані на анонімних джерелах, мають реальний і великий вплив на психіку людей і економіку країни.
В цьому контексті, я щиро дякую громадянам і бізнесу, які були єдиними і не піддалися вірусу паніки. Наша економіка стабілізується, у фінансовій системі все під контролем, надходження до бюджету в січні перевиконано на 7 млрд, гривня почувається краще, вчора зміцнилась на 30 копійок, поступово повертаємось до стабільного і запланованого курсу. Майже тиждень на міжнародних фінансових ринках є позитивна динаміка щодо наших облігацій. Їхні котирування повертаються на свій попередній рівень, тож фінансовий світ оцінює майбутнє з оптимізмом.
Аналогічні оцінки опалювального сезону. У нас достатні запаси газу і вугілля. Вперше в історії Україна використовує весь потенціал атомної енергетики - вперше за 30 років працюють всі атомні блоки наших АЕС.
Золотовалютні резерви України залишаються на рекордному рівні.
Це захищає від різких коливань і зміцнює економічний імунітет. Так само як і сигнали про готовність фінансової підтримки України, які ми чуємо від наших партнерів і за які я дякую Євросоюзу, США, Канаді та усім, хто незабаром буде готовий оголосити подібні рішення.
Зовнішня підтримка України єднає майже весь світ. Ми ж маємо бути єдиними у внутрішній політиці. Можна бути в опозиції до влади, не можна бути в опозиції до України. Можна мати різні погляди, але щодо однієї мети – і це зміцнення своєї держави, а не свого рейтингу. Можна зневажати моно-більшість, уряд або президента, але не можна зневажати власний народ. Сіяти паніку щоб збирати політичні плоди. Тримати людей тривозі, тримати на вулиці в мінус, щоб отримати плюси.
Нам також потрібна внутрішня єдність щодо зовнішніх справ.
Минулого тижня я провів розмови з Президентами Європейської Ради, Литви, Азербайджану, Франції і США. Я зустрівся з послами країн G-7, ООН, НАТО, ЄС, МВФ, ОБСЄ, загалом це 80 представників іноземних держав та міжнародних організацій. Вони єдині щодо підтримки України. Єдність розблокувала Нормандський формат, показала готовність до діалогу, дала надію на деескалацію і мирне врегулювання. Вперше з 2019 року, усі чотири сторони погодили спільну підсумкову заяву. Ми активно працюємо, щоб у найближчі дні узгодити дату наступної зустрічі Радників у Берліні, де сподіваюсь - домовимось про дату наступної зустрічі лідерів держав Норманді, де сподіваюсь домовимось про найважливішу дату – дату настання всеосяжного миру на Сході Україні.
Вчора, за нашої з Анджеєм Дудою ініціативи, пройшла зустріч міністрів України та Польщі. Ми досягли взаємовигідних домовленостей у сфері торгівлі, інвестицій, перевезень, транзиту товарів.
Цього тижня я приймаю в Києві прем’єр-міністрів Великобританії, Польщі, Нідерландів, Президента Туреччини. Така інтенсивність візитів - серйозний фактор стабілізації. Чутки, плітки, прогнози експертів, блогерів і Ванги не справдились. Ніхто не вирішує нашу долю за нашими спинами. Нам готові підставити плече, а не підніжку.
Ми створюємо новий формат політичної співпраці у Європі – між Україною, Британією та Польщею. Ми забезпечуємо для нашої держави гарантії фінансової стійкості. І готуємось надати потужний економічний сигнал: підписати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною.
Дипломатична підтримка України з 2014 року найбільша, безумовна і проводжує зберігатись. Військово-технічна допомога Україні з 2014 року – найбільша, безцінна і продовжує надходити. А головна філософія України – незмінна і ми продовжуємо її дотримуватись.
Вона проста і зрозуміла: Цінуємо підтримку всіх. Розраховуємо тільки на себе. Ми сильна країна. У нас прекрасні дипломати. Краще за них лише наші військові. Ми маємо захищати тих, хто захищає нас.
Для цього, зокрема, розроблено Указ Президента про зміцнення обороноздатності держави і привабливості військової служби. Цим указом передбачено: збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних зарплат; перехід України до засад професійної армії, збільшення терміну дії контрактів, розробка концепції житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх сімей, система кар’єрного росту офіцерів, а також збільшення протягом наступних трьох років чисельності Збройних Сил України на 100 тисяч осіб і створення додаткових 20 бригад ЗСУ. Цей указ - старт переходу України на професійну армію. Цей указ – не тому, що «скоро війна». Цей указ для того, щоб скоро і надалі був мир. Цей указ я з радістю підписую.
Шановні громадяни України! Ми хочемо, щоб нас поважали. Для цього давайте передусім поважати самих себе. Важливо не те, що скажуть про нас інші. Не те, як нас сприймає хтось. А те, ким насправді є ми.
В усьому, завжди і передусім - ми маємо сподіватись лише на власні сили. У нашої Батьківщини є багато друзів. Але у друзів є своя Батьківщина. Тож ніхто замість нас не побудує Україну, не захистить її, не збереже, не підніме вгору. Ми маємо розраховувати тільки на себе.
Давайте згадаємо: у визначальні миті історії ми здобували визначальні перемоги власними силами, завдяки власній волі, духу, незламності, гордості і гідності. Коли Україна відновлювала незалежність, відстоювала свободу на барикадах, захищала себе в окопах силами своїх захисників, добровольців, волонтерів.
Давайте цінувати себе. Любити себе, а не прагнути сподобатися комусь. Думати, що про нас скажуть наші нащадки, а не чиїсь політики. Неможливо сподобатись всім, коли щиро відстоюєш свій національний інтерес. Одне виключає інше. Варто зрозуміти - що для нас важливіше? Впевнений – відповідь очевидна для всіх. Давайте доведемо це діями!
Слава Україні!