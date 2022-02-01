Цінуємо підтримку всіх. Розраховуємо тільки на себе

Шановні народні депутати, гості засідання, дорогі громадяни!

Я вітаю всіх з відкриттям сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання. І дуже хочу аби у перший день другого місяця, і три владні гілки, і четверта влада, увімкнувши всі п’ять і навіть шосте відчуття, усвідомили ці слова. Про те, що ми часто чули, рідко досягали і гостро потребуємо. Це єдність. Єдність всіх, завжди і в усьому. Насамперед у сприйнятті нашого сьогодення, а головне – нашого майбутнього.

Ми маємо бути єдиними у боротьбі за життя і здоров’я. Легший перебіг хвороби, менше госпіталізованих, менше померлих – це результат єдності 15 мільйонів громадян, що отримали два щеплення. Єдність влади вчора, при ухваленні бюджету – це вдвічі більша зарплата для медиків. Єдність влади сьогодні це нормальне проходження нових хвиль, достатнє забезпечення ліжками і киснем, мільярди гривень Є-підтримки і мільйони громадян, які нею вже скористались.

Важлива єдність у справах. Але сьогодні вона потрібна і у словах. Єдність в інформаційному полі. У розумінні ЗМІ своєї відповідальності.У часи, коли медіа-поле – нове поле битви, новини – нова зброя, а будь-які повідомлення, особливо побудовані на анонімних джерелах, мають реальний і великий вплив на психіку людей і економіку країни.

Фото: пресслужба президента

В цьому контексті, я щиро дякую громадянам і бізнесу, які були єдиними і не піддалися вірусу паніки. Наша економіка стабілізується, у фінансовій системі все під контролем, надходження до бюджету в січні перевиконано на 7 млрд, гривня почувається краще, вчора зміцнилась на 30 копійок, поступово повертаємось до стабільного і запланованого курсу. Майже тиждень на міжнародних фінансових ринках є позитивна динаміка щодо наших облігацій. Їхні котирування повертаються на свій попередній рівень, тож фінансовий світ оцінює майбутнє з оптимізмом.

Аналогічні оцінки опалювального сезону. У нас достатні запаси газу і вугілля. Вперше в історії Україна використовує весь потенціал атомної енергетики - вперше за 30 років працюють всі атомні блоки наших АЕС.

Золотовалютні резерви України залишаються на рекордному рівні.

Це захищає від різких коливань і зміцнює економічний імунітет. Так само як і сигнали про готовність фінансової підтримки України, які ми чуємо від наших партнерів і за які я дякую Євросоюзу, США, Канаді та усім, хто незабаром буде готовий оголосити подібні рішення.

Зовнішня підтримка України єднає майже весь світ. Ми ж маємо бути єдиними у внутрішній політиці. Можна бути в опозиції до влади, не можна бути в опозиції до України. Можна мати різні погляди, але щодо однієї мети – і це зміцнення своєї держави, а не свого рейтингу. Можна зневажати моно-більшість, уряд або президента, але не можна зневажати власний народ. Сіяти паніку щоб збирати політичні плоди. Тримати людей тривозі, тримати на вулиці в мінус, щоб отримати плюси.

Фото: Lb.ua

Нам також потрібна внутрішня єдність щодо зовнішніх справ.

Минулого тижня я провів розмови з Президентами Європейської Ради, Литви, Азербайджану, Франції і США. Я зустрівся з послами країн G-7, ООН, НАТО, ЄС, МВФ, ОБСЄ, загалом це 80 представників іноземних держав та міжнародних організацій. Вони єдині щодо підтримки України. Єдність розблокувала Нормандський формат, показала готовність до діалогу, дала надію на деескалацію і мирне врегулювання. Вперше з 2019 року, усі чотири сторони погодили спільну підсумкову заяву. Ми активно працюємо, щоб у найближчі дні узгодити дату наступної зустрічі Радників у Берліні, де сподіваюсь - домовимось про дату наступної зустрічі лідерів держав Норманді, де сподіваюсь домовимось про найважливішу дату – дату настання всеосяжного миру на Сході Україні.

Вчора, за нашої з Анджеєм Дудою ініціативи, пройшла зустріч міністрів України та Польщі. Ми досягли взаємовигідних домовленостей у сфері торгівлі, інвестицій, перевезень, транзиту товарів.

Цього тижня я приймаю в Києві прем’єр-міністрів Великобританії, Польщі, Нідерландів, Президента Туреччини. Така інтенсивність візитів - серйозний фактор стабілізації. Чутки, плітки, прогнози експертів, блогерів і Ванги не справдились. Ніхто не вирішує нашу долю за нашими спинами. Нам готові підставити плече, а не підніжку.

Фото: Михайло Палінчак

Ми створюємо новий формат політичної співпраці у Європі – між Україною, Британією та Польщею. Ми забезпечуємо для нашої держави гарантії фінансової стійкості. І готуємось надати потужний економічний сигнал: підписати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною.

Дипломатична підтримка України з 2014 року найбільша, безумовна і проводжує зберігатись. Військово-технічна допомога Україні з 2014 року – найбільша, безцінна і продовжує надходити. А головна філософія України – незмінна і ми продовжуємо її дотримуватись.

Вона проста і зрозуміла: Цінуємо підтримку всіх. Розраховуємо тільки на себе. Ми сильна країна. У нас прекрасні дипломати. Краще за них лише наші військові. Ми маємо захищати тих, хто захищає нас.

Для цього, зокрема, розроблено Указ Президента про зміцнення обороноздатності держави і привабливості військової служби. Цим указом передбачено: збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних зарплат; перехід України до засад професійної армії, збільшення терміну дії контрактів, розробка концепції житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх сімей, система кар’єрного росту офіцерів, а також збільшення протягом наступних трьох років чисельності Збройних Сил України на 100 тисяч осіб і створення додаткових 20 бригад ЗСУ. Цей указ - старт переходу України на професійну армію. Цей указ – не тому, що «скоро війна». Цей указ для того, щоб скоро і надалі був мир. Цей указ я з радістю підписую.

Фото: Lb.ua

Шановні громадяни України! Ми хочемо, щоб нас поважали. Для цього давайте передусім поважати самих себе. Важливо не те, що скажуть про нас інші. Не те, як нас сприймає хтось. А те, ким насправді є ми.

В усьому, завжди і передусім - ми маємо сподіватись лише на власні сили. У нашої Батьківщини є багато друзів. Але у друзів є своя Батьківщина. Тож ніхто замість нас не побудує Україну, не захистить її, не збереже, не підніме вгору. Ми маємо розраховувати тільки на себе.

Давайте згадаємо: у визначальні миті історії ми здобували визначальні перемоги власними силами, завдяки власній волі, духу, незламності, гордості і гідності. Коли Україна відновлювала незалежність, відстоювала свободу на барикадах, захищала себе в окопах силами своїх захисників, добровольців, волонтерів.

Давайте цінувати себе. Любити себе, а не прагнути сподобатися комусь. Думати, що про нас скажуть наші нащадки, а не чиїсь політики. Неможливо сподобатись всім, коли щиро відстоюєш свій національний інтерес. Одне виключає інше. Варто зрозуміти - що для нас важливіше? Впевнений – відповідь очевидна для всіх. Давайте доведемо це діями!

Слава Україні!