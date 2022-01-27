"Режим припинення вогню має бути гарантований, надійний, і саме на цій основі можуть бути зроблені наступні кроки".

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінює зустріч радників лідерів "нормандської четвірки, її конструктивний характер, а також намір продовжити переговори за два тижні в Берліні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Для нашої держави перший пріоритет на сьогодні – це досягнення стабільної та безумовної тиші на Донбасі. Режим припинення вогню має бути гарантований, надійний, і саме на цій основі можуть бути зроблені наступні кроки", – наголосив Зеленський.

У пресслужбі президента зазначили, що що під час зустрічі в Парижі були детально обговорені наявні розбіжності сторін у трактуванні Мінських угод. Також було зазначено, що дотримання режиму припинення вогню не має залежати від будь-яких розбіжностей у трактуваннях.

"Обов'язковим елементом руху до чесного й стабільного миру для Донбасу через виконання Мінських домовленостей вважаємо активізацію роботи Нормандського формату і на рівні лідерів відповідних країн з організацією їхньої зустрічі найближчим часом, - заявили в пресслужбі президента.

Нагадаємо, 26 січня в Парижі відбулася зустріч радників лідерів у "нормандському форматі". Вона тривала понад сім годин. Радники домовилися зустрітися знову через два тижні в Берліні.

Україну на зустрічі представляв голова Офісу президента Андрій Єрмак, Німеччину – зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Єнс Пльотнер, Францію – дипломатичний радник президента Еммануель Бонн, а Росію – заступник голови кремлівської адміністрації Дмитро Козак. Докладніше про перемовини читайте в матеріалі LB.ua "Нормандський формат: друге дихання чи агонія?"

Сьогодні член Комітету Верховної Ради з питань національної оборони, народний депутат фракції "Голос" Сергій Рахманін заявив, що, на його думку, наразі сідати за стіл переговорів з росіянами було не варто, а пауза на два тижні дасть можливість Росії визначати подальший формат розвитку подій.