Дмитро Сенниченко заявив, що написав повторну заяву на звільнення з посади голови Фонду державного майна України.

Заяву розгляне профільний комітет, після чого питання знову винесуть у зал. Про це він заявив у коментарі журналістам у кулурах парламенту.

"Рік у Верховній Раді лежить закон про прискорення прозорої приватизації залучення інвестицій. Його треба прийняти. І уряду України все ж таки визначитися, які компанії стратегічні, які не стратегічні, передати стретегічні у Фонд. У Фонді все працює. Тому це моя абсолютно продумана, логічна відставка, яку я прошу проголосувати", – зазначив він.

Сенниченко наголосив, що зразу після вступу на посаду говорив, що прийшов на неї лише на два роки. Саме через два роки він і подав заяву на звільнення.

"Я чейндж-менеджер: змінюю процеси, налагоджую і йду далі. У першому інтерв’ю на посаді два роки тому я сказав, що прийшов на два роки. Цю обіцянку я виконав. Подав заяву на відставку, бо те, що міг зробити на цій посаді, я, на мій погляд, повністю зробив", – зазначив Дмитро Сенниченко.

Нагадаємо, заяву про відставку Сенниченко написав ще в листопаді. Він запевнив, що не має конфлікту ні з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, ні з президентом Володимиром Зеленським, а також що його відставка не пов'язана з аукціоном з продажу АТ "Перший київський машинобудівний завод" (колишній завод "Більшовик").

Перший з часів "Криворіжсталі" аукціон великої приватизації відбувся 27 жовтня. У ньому взяли участь тільки три компанії, а перемогу здобуло пов'язане з мільйонером Василем Хмельницьким ТОВ "Дженерал Комерс". Компанія запропонувала за об'єкт 1,429 млрд гривень, всього на 2% більше від стартової вартості. Згодом Державне бюро розслідувань повідомило про арешт 100% акцій приватизованого наприкінці 2021 року київського заводу "Більшовик". Кримінальне провадження розпочато щодо можливого зловживання службових осіб Фонду держмайна України під час приватизації.

Питання про відставку Сенниченка парламент вирішив розглянути лише сьогодні, але "за" зарахували 223 голоси – на три менше від мінімальної кількості. Троє депутатів при цьому заявили, що в них не спрацювала кнопка, хоча вони голосували "за". Переголосувати питання неможливо – лише поставити заново на підставі нової заяви.