Рада збільшила мінімальний розмір аліментів

Виплата не може бути меншою, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів)".

Законопроєкт №3881 на засіданні у середу, 26 січня, підтримали 299 народних депутатів.

Документом законодавчо закріплюється мінімальний розмір аліментів, що підлягає стягненню на дитину інших членів сім'ї та родичів не менше ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Розмір аліментів, стягуваних з інших членів сім'ї та родичів на дітей та непрацездатних повнолітніх, які потребують матеріальної допомоги, визначається на частку від заробітку або у твердій грошовій сумі, йдеться у законі.

При визначенні розміру аліментів суд бере до уваги матеріальне та сімейне становище платника та одержувача аліментів.

Якщо місце проживання чи перебування батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають змоги утримувати дитину, їй призначається тимчасова державна допомога у розмірі не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Виплата здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Верховна Рада зобов'язала платників аліментів проводити індексацію виплат.