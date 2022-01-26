Заради "соціального" газу компанія нардепа "За майбутнє" змінила вид діяльності

Компанія "Клуб Сиру", що належить співвласникові мережі АЗС WOG нардепу Степану Івахіву з групи "За Майбутнє", через тиждень після запровадження держрегулювання цін на газ змінила свій КВЕД на виробництво молока, щоб отримати 166 тис. куб. м "соціального" газу за пільговою ціною.

Це випливає з даних єдиного реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції. Запис про зміну основного виду діяльності – КВЕД – датований 6 січня, пише РБК-Україна.

До цього компанія спеціалізувалася на оптовій торгівлі молочними продуктами, яйцями, олією та жирами (КВДЕ 46.33). Після 6 січня КВЕД було змінено на 10.51 – переробка молока, виробництво сиру та олії. Саме КВЕД 10.51 потрапляє під наказ Мінагро про "соціальний" газ.

Згідно з повідомленням Міністерства аграрної політики, на лютий "Клуб Сиру" Івахіва отримав квоту на 166 тис. куб. м природного газу за пільговою ціною.

Як повідомляли, станом на початок січня Міністерство аграрної політики та продовольства включило до списку підприємств, які зможуть отримати газ зі знижкою, 6 803 компанії. Перелік агрокомпаній та агрохолдингів, які у лютому претендують на "соціальний" газ за пільговими цінами, збільшено більш ніж у 2,5 раза.

Група "За Майбутнє" контролюється Ігорем Палицею – бізнес-партнером олігарха Ігоря Коломойського. Група є головним союзником президентської фракції "Слуга народу" у парламенті.