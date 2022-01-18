На перших торгах пільговим газом продали 1,3 млн кубометрів

У понеділок, 17 січня, на Українській енергетичній біржі відбулися перші торги з продажу газу власного видобутку для задоволення потреб суб'єктів господарювання, які виробляють соціально значущі товари.

На сайті УЕБ повідомляється, що за їхніми підсумками реалізовано весь виставлений обсяг газу – 1 345,98 тис. куб. метрів.

Середня ціна газу становила 11,6 тис. гривень за тисячу кубометрів (діапазон - від 6,15 тис. до 17,77 тис. гривень).

Газ виставили шість компаній: "Природні ресурси", "СХС", ТОВ "ЕСКО-Північ", "Косул", "Нафтогазвидобування", "Укргазвидобування".

Нагадаємо, що у кінці грудня Кабінет міністрів наказав продавати на біржі 20% газу, видобутого приватними компаніями в період дії карантину. Його стартова ціна повинна відповідати собівартості та може включати постачальницько-збутову надбавку не більше 24%.

Згідно з ухваленою 12 січня постановою, на спеціальні аукціони будуть допускатися тільки компанії-виробники соціальних продуктів, що входять до списку Міністерства аграрної політики, а також трейдери, які мають укладені договори з цими компаніями.

Торги відбуватимуться в умовах анонімності учасників-покупців. Газові аукціони будуть проводити виключно у робочі дні.

За попередніми оцінками, які озвучувала влада, у січні 2022 року газовидобувні компанії мали б продати близько 80 мільйонів кубометрів газу українського видобутку виробникам хліба, олії, яєць, курятини та борошна.