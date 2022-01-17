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У Львові починається будівництво арени для проведення ЄвроБаскету-2025

Комплекс буде розрахований на 10 тисяч глядацьких місць.

У Львові починається будівництво арени для проведення ЄвроБаскету-2025

Будівництво спортивно-розважального комплексу для проведення чоловічого Чемпіонату Європи з баскетболу ЄвроБаскет-2025 у Львові розпочнеться вже цього року. Проєкт реалізують у рамках програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”.

Про це повідомив очільник Львівської ОДА Максим Козицький за результатами зустрічі з делегацією Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій (ФІБА - Європа).

За його словами, сучасний мультифункціональний спортивний комплекс розташують за адресою вул. Стрийська,199, поблизу стадіону Арена-Львів.

“Наразі ми є одними із головних претендентів (для проведення ЄвроБаскету – ред.), а тому, за ініціативи президента України Володимира Зеленського, вже цьогоріч у 3-х містах – Києві, Львові та Дніпрі - розпочнеться будівництво сучасних спортивних баскетбольних стадіонів, європейського зразка”,- розповів Козицький.

Комплекс для проведення змагань з ЄвроБаскету у Львові розрахований на 10 тисяч глядацьких місць. Зараз тривають геодезичні роботи та виготовлення проєктно-кошторисної документації.

“На головній залі нового спорткомплексу зможуть відбуватися ігри з зимових видів спорту. Таких, як: хокей, следж-хокей (паралімпійський видхокею для людей з обмеженими фізичними можливостями), фігурне катання, шорт-трек (змагання з бігу на ковзанах на хокейному майданчику), керлінг (командна спортивна гра на крижаному майданчику). А також: баскетбол, волейбол, гандбол, футзал, теніс, флорбол”, - зазначив очільник області.

Він додав, що за потреби головний зал легко зможе трансформуватися для проведення змагань із боксу, боротьби, ММА (змішаних бойових мистецтв), східних єдиноборств, важкої атлетики, пауерліфтингу, а також проведення культурних заходів. Також у цих залах зможуть проводити змагання зі спортивної і художньої гімнастики, спортивних танців, кіберспорту.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна виконає всі вимоги, необхідні для організації ЄвроБаскету. Зокрема, в рамках ініційованої ним програми “Велике будівництво” розпочнеться зведення спортивних арен для проведення чемпіонату.

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