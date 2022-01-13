​На Миколаївщині цьогоріч стартує реконструкція траси М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ

У 2021 році в Миколаївській області зпрограмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» відремонтували близько 200 км доріг, що є найбільшим досягненням за останні десятки років. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Миколаївській області.

«Серед головних результатів ремонтно-будівельного сезону-2021 маємо: 10,5 км відремонтованої дороги М-14 у місті Миколаєві; 3 км забетонованих підходів Миколаєва траси М-14; 37 км оновленої дороги до моря Т-15-13 Нечаяне - Очаків; 88 км курортних доріг Т-15-07 Миколаїв – Парутине - Очаків та Т-15-15 Федорівка - Рибаківка в активній роботі; 100 км відновлених доріг Н-14 Кропивницький - Миколаїв та Н-11 Дніпро - Миколаїв», - перелічили в автодорі.

Ще одним досягненням став початок відновлення доріг, які роками не бачили капітальних ремонтів. Йдеться про траси М-13 Кропивницький - Платонове, Р-55 Одеса – Вознесенськ - Новий Буг та Р-75 КПП «Тимкове» – Балта – Первомайськ – Доманівка – Олександрівка. Перші ділянки вже в роботі, решта очікує підписання контрактів.

«2021 став роком старту масштабного оновлення найдовшої траси Миколаївщини Н-24 Благовіщенське - Миколаїв. В роботі наразі маємо три об’єкти: будівництво Троїцького мосту, ремонт дороги сполученням Южноукраїнськ - Вознесенськ та капремонт мосту в селі Ракове. Всі вони перехідні на 2022 рік», - заявив голова Служби автомобільних доріг Миколаївської області Олександр Антощук.

Він також уточнив, що разом із відновленням доріг дбають про їх збереження. В області встановили і сертифікували 4 WIM-комплекси «зважування-в-русі». Ще один знаходиться в процесі монтажу.

Цього року акцент зроблять на відновленні доріг територіального та регіонального значення, ремонту яких давно чекають місцеві жителі. Йдеться про дорогу Р-81 Казанка – Снігурівка, Т-15-04 Первомайськ – Новоукраїнка та Т-15-06 Миколаїв – Доманівка - Берізки.

«Одним з пріоритетних завдань 2022 року буде початок реалізації довгоочікуваної реконструкції автодороги М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ та розширення її до 4-х смуг руху в Одеському та Херсонському напрямках», - додав Антощук.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наприкінці 2021 року заявив, що за програмою «Велике будівництво» в Україні вже відновили 14 тис. км доріг, що складає понад 40% основної мережі доріг країни.