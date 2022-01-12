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На Банковій заявили про можливість запуску "єСубсидії"

Офіс президента хоче верифікувати кожного отримувача.

На Банковій заявили про можливість запуску "єСубсидії"
Фото: facebook.com/victoria.strakhova

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив про можливість запуску програми "єСубсидія" по аналогії з програмою виплат за вакцинацію "єПідтримка".

"Будемо її [програму "єПідтримка"] активно розвивати. Налаштуємо систему платежів, а наступним кроком завдяки такій системі наведемо порядок із субсидіями. Що заважає випустити "єСубсидію"?" - цитує Шурму агентство "Інтерфакс-Україна".

Він пояснив, що йдеться про виплати на картку для оплати комунальних послуг, що дозволить верифікувати кожного отримувача субсидії.

"Сама "єПідтримка" щомісяця поповнюватиметься новими напрямками та продуктами. І паралельно з'явиться ще десяток таких продуктів", - додав Шурма. 

Нагадаємо, що Шурма - колишній генеральний директор "Запоріжсталі". У листопаді 2021 року його призначили заступником голови Офісу президента, де він відповідатиме за економічний блок, зокрема підготовку програм стимулювання економічного розвитку та підвищення енергоефективності.

З 2021 року субсидії в Україні надаються виключно в готівковій формі.

Право на отримання житлових субсидій мають сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу. Він розраховується індивідуально для кожної сім'ї за встановленою формулою і залежить від її доходів.

У вигляді житлових субсидій держава відшкодовує витрати на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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