В Україні вперше за три роки почав зростати видобуток газу

НАК "Нафтогаз" уперше за три роки демонструє поки незначне зростання видобутку газу. Ця позитивна тенденція спостерігається із середини 2021 року. Негативний тренд постійного падіння видобутку в Україні спостерігався з 2018 року.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"У грудні вдалося видобути для потреб українських споживачів (без урахування витрат на власні виробничі потреби) 1,1 млрд куб. м газу, це на 2,6 млн куб. м більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Відповідно, зростають і середньодобові показники видобутку (38,3 млн куб. м у грудні 2021 проти 38,1 млн куб. м в грудні 2020 року)", – написав він у фейсбуці.

Загалом річний видобуток природного газу у 2021 році склав 13,67 млрд куб. м, що майже на 3,97% менше, ніж у 2020.

За словами Вітренка, "ці сумні показники" стали "реакцією на зміни в керівництві, які у 2021 році здійснив Кабінет міністрів України як вищий орган управління національною компанією".

Нагадаємо, наприкінці 2021 в Україні знайшли родовище газу на 5 млрд кубометрів. Моспанівське родовище розташоване на Харківщині.

Як повідомляли, у 2020 році компанія "Укргазвидобування", яка належить "Нафтогазу", скоротила валовий видобуток газу на 5%, до 14,2 млрд куб. м, в тому числі товарного газу - на 1,3%, до 13,4 млрд куб. м. У 2021 році видобування продовжує падати – майже на 5%.

З огляду на це "Нафтогаз" поставив мету за десять років збільшити видобування газу до 24 млрд куб. м. Компанія розглядає проєкти як на суші, так і на шельфі.