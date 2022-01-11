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В Україні вперше за три роки почав зростати видобуток газу

Загалом річний видобуток природного газу у 2021 році склав 13,67 млрд куб. м.

В Україні вперше за три роки почав зростати видобуток газу
Фото: facebook.com/YVitrenko

НАК "Нафтогаз" уперше за три роки демонструє поки незначне зростання видобутку газу. Ця позитивна тенденція спостерігається із середини 2021 року. Негативний тренд постійного падіння видобутку в Україні спостерігався з 2018 року.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"У грудні вдалося видобути для потреб українських споживачів (без урахування витрат на власні виробничі потреби) 1,1 млрд куб. м газу, це на 2,6 млн куб. м більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Відповідно, зростають і середньодобові показники видобутку (38,3 млн куб. м у грудні 2021 проти 38,1 млн куб. м в грудні 2020 року)", – написав він у фейсбуці.

Загалом річний видобуток природного газу у 2021 році склав 13,67 млрд куб. м, що майже на 3,97% менше, ніж у 2020.

За словами Вітренка, "ці сумні показники" стали "реакцією на зміни в керівництві, які у 2021 році здійснив Кабінет міністрів України як вищий орган управління національною компанією".

Нагадаємо, наприкінці 2021 в Україні знайшли родовище газу на 5 млрд кубометрів. Моспанівське родовище розташоване на Харківщині.

Як повідомляли, у 2020 році компанія "Укргазвидобування", яка належить "Нафтогазу", скоротила валовий видобуток газу на 5%, до 14,2 млрд куб. м, в тому числі товарного газу - на 1,3%, до 13,4 млрд куб. м. У 2021 році видобування продовжує падати – майже на 5%.

З огляду на це "Нафтогаз" поставив мету за десять років збільшити видобування газу до 24 млрд куб. м. Компанія розглядає проєкти як на суші, так і на шельфі.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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