Аеропорт "Бориспіль" за рік обслужив на 4,2 млн пасажирів більше, ніж у 2020

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" за попередній рік обслужив 9,4 млн пасажирів, що на 83%, або 4,2 млн більше, ніж у 2020 році.

Про це повідомила пресслужба аеропорту.

"Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» у 2021 році обслужив 9 433 000 пасажирів, з них 8 797 800 – пасажири регулярних рейсів, 635 200 – нерегулярних. У порівнянні з докризовим 2019 роком пасажиропотік відновився на 62%. За 2021 рік аеропорт прийняв та відправив 75 854 рейсів (з них 64 507 – міжнародних і 11 347 – внутрішніх), що становить 68,5% від показників 2019 року", – йдеться у повідомленні.

За словами генерального директора аеропорту "Бориспіль" Олексія Дубревського, авіакомпанії і аеропорти навчилися працювати в умовах пандемії і керувати кризовими ситуаціями.

"Сьогодні 38 авіакомпаній працюють з аеропортом, з них 9 авіакомпаній вийшли на ринок вперше, із 117 існуючих напрямків – 12 нових", – наголосив він.

Зазначається, що найбільше подорожувальників торік було до Туреччини – 24% та Єгипту – 18%.

До десятки напрямків із найбільшим пасажиропотоком увійшли: Анталья, Шарм-Ель-Шейх, Хургада, Стамбул, Дубай, Тель-Авів, Амстердам, Даламан, Анкара і Одеса. Сумарно частка подорожувальників до цих країн склала 52%.

Обсяги обслуговуваного вантажу у 2021 році досягли рекордних за останні чотири роки 45 675 тонн, що на 8,7% більше вантажопотоку 2019 року. Обсяги пошти склали 6 828 тонн, що становить 69,5% від показників 2019 року.

Зауважимо, що у 2020 році аеропорт "Бориспіль" обслужив 5,158 млн пасажирів, що на 66,2% менше, ніж у 2019 році.

Пасажиропотік через українські аеропорти у 2020 році скоротився на 64,4% у порівнянні з 2019 роком.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є державним підприємством, що забезпечує 68% всіх авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника – авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ).