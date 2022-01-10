​Bloomberg оцінив капітал засновника криптобіржі Binance у $96 млрд

Bloomberg оцінило статки засновника криптовалютної біржі Binance Чанпена Чжао у 96 млрд доларів. При цьому агентство не враховує криптоактиви, які належать мільярдеру, а отже ця сума може бути ще більшою.

У рейтингу Bloomberg Чжао очолює другу десятку найбагатших мільярдерів світу, випереджаючи індійського бізнес-магната Мукаше Амбан, що робить його найбагатшим бізнесменом Азії.

Чанпен Чжао народився в китайській провінції Цзянсу, але в кінці 80-х років його сім'я емігрувала до Канади. Зараз він має канадське громадянство та резидентство в Абу-Дабі.

Він почав займатися криптовалютами у 2013 році, а вже у 2017 році заснував Binance. Зараз це найбільша криптобіржа у світі. За оцінками агентства, минулого року вона отримала щонайменше 20 млрд доларів доходу. Чжао говорив, що у спокійний день обсяг транзакцій на біржі становить близько 40 млрд доларів.

Чанпен Чжао - найбагатший криптовалютний підприємець у рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg. Статки творця біткоїна Сатоші Накамото агентство оцінює в 45,8 млрд доларів, виходячи з того, що йому може належати 1,1 млн біткойнів.

Чжао відреагував на включення до списку Bloomberg словами: "Не зважайте на рейтинги. Зосередьтеся на тому, скільком людям ви можете допомогти".