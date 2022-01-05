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"Газпром" відновив постачання газу до Румунії через Україну

З квітня минулого року газ до Румунії йшов в обхід України через "Турецький потік"

"Газпром" відновив постачання газу до Румунії через Україну
Фото: EPA/UPG

З початку 2022 року відновилися поставки природного газу через українську газотранспортну систему до Румунії.

Про це свідчать оперативні дані Платформи прозорості Оператора ГТС України.

Газ поставляється до Румунії через точку міждержавного з’єднання "Орлівка-Ісакча", повідомляє Оператор ГТС.

На січень 2022 року заброньовано потужності зазначеного напрямку в обсязі 4,9 млн куб м на добу, тобто загалом майже 152 млн куб м.

Нагадаємо, з квітня минулого року "Газпром" поставляв газ до Румунії в обхід України через "Турецький потік".

Як повідомляли, з початку року російський "Газпром" утричі знизив транзит газу через Україну до Словаччини.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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