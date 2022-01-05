"АрселорМіттал Кривий Ріг" заблокували рахунки

"АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомив про те, що рішенням офісу Генерального прокурора всі рахунки компанії заблоковано.

"Учора офіс Генерального прокурора України спільно із Шевченківським судом м. Київ заблокували кошти на всіх рахунках "АрселорМіттал Кривий Ріг". Представники Офісу генпрокурора звернулися до українських банків з вимогою виконати ухвалені 30 листопада 2021 року судом рішення щодо накладення арештів на рахунки підприємства", – сказано в повідомленні пресслужби компанії.

Спір стосується підходу до розрахунку ренти.

Зазначається, що 4 листопада 2021 року окружний адміністративний суд підтримав позицію "АрселорМіттал Кривий Ріг" і відхилив цивільний позов проти компанії, порушений Державною податковою службою. До податкових органів подано апеляцію, і компанія готується відстоювати свою позицію в апеляційному адміністративному суді.

Як додали в компанії, незважаючи на те, що адміністративний суд виніс ухвалу на користь "АрселорМіттал Кривий Ріг", 17 листопада Генеральна прокуратура та Служба безпеки України порушили кримінальну справу проти одного з керівників "АрселорМіттал Кривий Ріг".

"Компанія вважає ці звинувачення безпідставними та яскравим прикладом політичного тиску на найбільшого іноземного інвестора. Разом з тим ці надумані кримінальні звинувачення висуваються фізичній особі, а не компанії. В даний час цивільний процес проти "АрселорМіттал Кривий Ріг" не ведеться, отже, немає юридичних підстав для блокування рахунків компанії. Цивільного позову щодо "АрселорМіттал Кривий Ріг" не існує, тому немає законних підстав для арешту рахунків компанії", – наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що "АрселорМіттал Кривий Ріг" – найбільший український металургійний комбінат. У лютому 2021 на підприємстві поновилися слідчі дії СБУ щодо податкових зобовʼязань. Новий раунд слідчих дій був пов'язаний зі справою про ухиляння від сплати податків і заниження рентних платежів у 2015-2019 років. Компанія вважає подібні звинувачення необґрунтованими.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" щорічно виробляє близько 6 мільйонів тонн сталі, понад 80% своєї продукції експортує. На підприємстві працюють більше 29 тисяч українців.

За даними компанії, "АрселорМіттал" за 15 років роботи в Україні вклала понад 5 мільярдів доларів у розвиток виробництва.

У 2019 році Служба безпеки України порушила справу проти "ArcelorMittal Кривий Ріг" за статтею "екоцид".

На початку 2021 року в Україну приїжджав мільярдер Лакшмі Міттал, який на зустрічі з Володимиром Зеленським обіцяв інвестувати в мільярд доларів у завод у Кривому Розі.