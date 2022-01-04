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Німецька Delivery Hero купує контрольний пакет акцій Glovo

Glovo продовжить роботу під існуючим брендом.

Німецька Delivery Hero купує контрольний пакет акцій Glovo
Фото: glovoapp.com

Німецька компанія Delivery Hero, якій належить майже 44% акцій іспанського сервісу доставки Glovo (Glovoapp23, S.L.), домовилась з іншими власниками компанії про викуп ще 39,4% акцій.

Угоду планують закрити в другому кварталі 2022 року після отримання всіх регуляторних дозволів, повідомляється на сайті Delivery Hero.

Акціонери Glovo, які погодились продати свої частки, отримають в обмін нові акції німецької компанії.

Glovo продовжить роботу під існуючим брендом та з нинішнім менеджментом, на чолі якого знаходяться засновники компанії Оскар П'єр і Саша Мішо.

Glovo - це сервіс доставки, що дозволяє придбати, доставити, передати будь-який предмет чи продукт у межах міста. Компанія з Барселони сьогодні працює більше ніж у 900 містах у 23 країнах світу на трьох континентах - Європі, Азії та Африці.

В Україні сервіс Glovo розпочав роботу у жовтні 2018 року.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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