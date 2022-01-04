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Apple стала першою компанією із капіталізацією більше $3 трлн

Однак довго втримати цей показник не вдалося. 

Apple стала першою компанією із капіталізацією більше $3 трлн
Фото: fainaidea.com

Apple стала першою в світі публічною компанією, капіталізація якої перевищила $3 трлн. Відповідні показники були зафіксовані у понеділок, 3 січня, але не змогли протриматися довго.

Акції на короткий час зросли приблизно на 3% до нового рекордного максимуму в $182,85. Згодом вартість знизилась, пише CNN.

Ринкова вартість Apple вперше перевищила 1 трлн доларів у серпні 2018 і $2 трлн – у серпні 2020.

За минулий рік акції техногіганта зросли на 35%. Збільшити вигоду допоміг попит на нові iPhone лінійки 13 та старші моделі, а також послуги за підпискою сервісів Apple Music, Apple TV тощо. 

Капіталізація компанії – це поточна вартість усіх її акцій.

Apple – американська технологічна компанія з офісом у Купертіно. Найпопулярнішими продуктами є смартфони iPhone, планшети iPad, компʼютери і ноутбуки Mac.

Капіталізація ще одного техногіганта Microsoft нині становить близько $2,5 трлн, власника Google – Alpabet – приблизно $2 трлн. Акції Amazon коштують близько 1,7 трлн.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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