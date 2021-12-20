Як Apple Watch 7 допоможе покращити здоров'я?

Apple Watch 7 – це нове покоління розумного годинника, який відкриває ще більше можливостей для свого власника. Насамперед «яблучні» розробники сконцентрувалися на функціоналі для контролю за життєвими показниками та ефективністю спортивних тренувань. Як фітнес-браслет допоможе вам стати здоровішим та спортивнішим – у нашому матеріалі.

Максимальна кількість датчиків для контролю життєвих показників

У новому поколінні фітнес-трекер отримав ще більше опцій. У нього з'явилися два абсолютно нові датчики – тонометр, що вимірює тиск, та глюкометр, що визначає рівень цукру в крові без проколу. Збереглися контролери попередніх лінійок – пульсоксиметр визначає сатурацію (рівень насичення крові киснем), пульсометр – частоту пульсу, крокомір – кількість кроків. Можна зробити електрокардіограму без лікаря – на це знадобиться лише 30 секунд. Величезна бібліотека режимів та типів фізичного навантаження дозволяє оцінювати ефективність тренування з урахуванням виду спорту. Гаджет точно розрахує кількість спалених калорій з урахуванням навантаження та пульсу.

Розумний годинник контролює якість сну і визначає періоди активності та спаду енергії під час неспання. На основі цих даних ви можете складати свій розклад так, щоб найскладніші завдання та важливі зустрічі припадали на періоди максимальної активності.

Комфортний аналіз даних

Ви можете переглядати дані датчиків на трекерному дисплеї або відправляти їх на свій планшет, iMac M1 або Macbook M1. Там можна подивитися не лише цифри останнього виміру, а й статистику за певний відрізок часу, відхилення від норми, порівняння за вибраним принципом. Спеціальні програми автоматично побудують зручні графіки та діаграми – наочно інформація завжди сприймається краще.

На основі цієї інформації ви зможете формувати свій графік з урахуванням періодів активності, покращувати програми тренувань, вчасно звернутися до лікаря, помітивши певні зміни. Також ви можете складати розклад та синхронізувати його з годинником – вони нагадають про важливу справу чи зустріч.

Це не все: додаткові можливості девайсу

Вирушаючи на пробіжку, вам не потрібно брати із собою iPhone 13, плеєр чи гаманець. Розумний годинник замінить собою все. Він зможе приймати дзвінки та повідомлення та дозволить відповісти на термінові дзвінки. Ви можете слухати улюблену музику або аудіокнигу – бездротові навушники підключаються через блютуз.

Матеріал підготовлений за інформацією експертів офіційного інтернет-магазину техніки Apple в Україні.