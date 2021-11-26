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Україну вперше відвідає топменеджмент Apple, - Федоров

Один із проектів - можливе застосування технологій Apple у переписі населення 2023 року.

Україну вперше відвідає топменеджмент Apple, - Федоров
Фото: Прес-служби Мінцифри

Наступного тижня Україну вперше відвідає топменеджмент Apple для презентації проєктів, напрацьованих з представниками Міністерства цифрової трансформації.

Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Окрім онлайн-презентації соціальних послуг, наступного тижня ми матимемо ще одну важливу подію - в Україну вперше приїжджає топ-менеджер Apple. На чолі з Марком Ленноном - Worldwide Head of Government. Після нашої першої зустрічі у Кремнієвій долині у вересні ми постійно перебували у процесі обговорення спільних проектів", - написав Федоров. 

Він зазначив, що один із проектів - можливе застосування технологій Apple у переписі населення 2023 року.

Apple – американський технологічний гігант, який проєктує і виробляє техніку, програмне забезпечення та онлайн-сервіси.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна пропрацьовує питання можливості організації виборів та перепису населення в онлайн-режимі із компаніями Apple і Microsoft.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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