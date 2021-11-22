NASA завдасть удару по астероїду, що прямує до Землі

Це перша спроба перевірити, чи можна за допомогою удару змінити курс астероїда.

Американське космічне агентство NASA у середу запустить місію, в рамках якої космічний корабель зіткнеться з астероїдом, щоб змінити його траєкторію. Місія, яка отримала назву Dart – це перша спроба перевірити, чи є зміна курсу астероїда реалістичною стратегією.

Про це повідомляє Guardian.

Космічний корабель Dart вагою 610 кг має стартувати з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії на борту ракети SpaceX Falcon 9 приблизно о 8:21 ранку за Києвом у середу. Метою місії є система Дідімос – пара астероїдів, що складається з 163-метрового «місячного» астероїда під назвою Діморфос, який обертається навколо більшого 780-метрового астероїда під назвою Дідім – від грецького слова «близнюк».

Коли вони обертаються навколо Сонця, ці астероїди іноді проходять відносно близько до Землі, втім наразі не загрожують нашій планеті. План полягає в тому, щоб зіткнути космічний корабель з астероїдом Діморфос – у період між 26 вересня і 1 жовтня 2022 року.

Приблизно за 10 днів до удару мініатюрний супутник під назвою Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids (LICIACube) відокремиться від основного космічного корабля, що дозволить передавати зображення удару назад на Землю. У поєднанні із спостереженнями за допомогою наземних телескопів і бортової камери, яка зніматиме останні моменти перед зіткненням, ці записи повинні дозволити вченим обчислити ступінь, до якої удар змінив орбіту Діморфоса.

Очікується, що він змінить швидкість меншого астероїда на 1% і змінить його орбітальний період навколо більшого астероїда на кілька хвилин.

Нагадаємо, NASA відклало висадку людей на Місяць до 2025 року. Планувалося, що висадка на Місяць відбудеться у 2024 році, проте програма зіткнулась з цілою низкою проблем.