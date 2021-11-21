SpaceX відклала запуск українського супутника на січень, - Шмигаль

Компанія SpaceX Ілона Маска відклала запуск українського супутника "Січ 2-30" на січень.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми готові були запустити його. Супутник готовий. Запуск мав відбутися у грудні. Це мало бути планово цього року. Але, на жаль, компанія Ілона Маска, якій і належить ракета-носій, перенесла запуск ракети-носія на січень", - повідомив Шмигаль.

На сайті Next Spaceflight повідомляється, що запуск може відбутися 10 січня.

Нагадаємо, що створення космічної системи дистанційного зондування Землі "Січ" передбачено загальнодержавною цільовою космічною програмою на 2013-2017 роки і Концепцією реалізації космічної діяльності на період до 2032 року.

Роботи зі створення супутника ведуться з 2013 року.

На початку лютого президент Володимир Зеленський поставив завдання запустити супутник саме в 2021 році. Його збирались приурочити до 30-річчя незалежності України.