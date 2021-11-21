Україна хоче продовжити транзитний контракт з "Газпромом" на 15 років

Україна хоче продовжити чинний контракт з "Газпромом" на транзит російського газу на 15 років.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Існуючий контракт - до 2024 року. Ми бажаємо його продовжити і ведемо з цього приводу перемовини з нашими європейськими партнерами, тому що від них теж залежить продовження. Для нас ідеальним є продовження на 15 років. Зі сторони України була зроблена пропозиція збільшити [прокачку] понад умови контракту, ми готові до 55 млн метрів кубічних збільшити транзит, і цей надлишок ми готові транзитувати за ціною вдвічі нижчою, ніж в існуючому контракті", - сказав Шмигаль.

За чинним контрактом гарантований добовий транзит газу через територію Україну становить 109 млн кубометрів, що відповідає 40 млрд кубометрів на рік.

Таким чином, Україна пропонує збільшити транзит газу в півтора рази до 60 млрд кубометрів.

Нагадаємо, у грудні 2019 року між Україною та Росією було підписано п'ятирічний транзитний контракт. Росія зобов'язалася прокачати через територію України 65 млрд кубометрів газу у 2020 році та 40 млрд кубометрів газу щорічно в 2021-2024 роках. Сторони контракту також планують розглянути можливість продовження співпраці з питань транзиту газу на аналогічних умовах на 2025-2034 роки.

У липні 2021 року США та Німеччина домовилися про те, що американці не будуть заважати добудові "Північного потоку - 2", а Німеччина натомість зобов'язується вибити для Україні продовження газової угоди з Росією на 10 років.

У жовтні 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит природного газу до Європи. Такий крок повинен збільшити поставки і полегшити енергетичну кризу в регіоні.