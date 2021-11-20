Угорщина отримує більшу частину газу з України, це не транзит з Росії, – Макогон

Угорщина отримує з України майже в 2 рази більше газу, ніж з Сербії через Турецький потік.

Угорщина продовжує отримувати більшу частину газу для потреб країни через Україну, що не є транзитом з Росії.

Про це гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон написав у соцмережі Facebook.

“Очевидне-неймовірне. Після пафосного підписання довгострокового контракту з Газпромом та запуску Турецько-Болгарсько-Сербського Потоку Угорщина, як і раніше, продовжує отримувати більшу частину газу для потреб країни через Україну, але це не транзит з РФ. Наразі Угорщина отримує з України майже в 2 рази більше газу, ніж з Сербії через Турецький потік”, – зазначив він.

Макогон додав, що після вибуху новозбудованого газогону у Болгарії, основну частину газу Угорщина отримує з України, але не від Газпрому.

За його словами, Газпром не транзитує газ через Україну до Угорщини починаючи з 1 жовтня. “Хоча має повністю сплачені потужності для транзиту в обсязі 24 млн м3 НС добу”, – сказав Макогон.

“Зрозуміло, що залежність від газогону, який не має резервних гілок, несе значні ризики для Угорщини. Але Україна завжди готова прийти на допомогу”, – підсумував він.

Нагадаємо, газопровід, через який Угорщина зможе отримувати російський газ в обхід України, було добудовано на початку липня.