У Саакашвілі виявили розлад мозку, який може призвести до коми і смерті, - омбудсман Грузії
У Саакашвілі виявили розлад мозку, який може призвести до коми і смерті, - омбудсман Грузії
НБУ визнав банківську групу Томаша Фіали
НБУ визнав банківську групу Томаша Фіали
Байден тимчасово передасть президентські повноваження Гарріс
Байден тимчасово передасть президентські повноваження Гарріс
Президент Болгарії назвав Крим російським, МЗС України викликало болгарського посла
Президент Болгарії назвав Крим російським, МЗС України викликало болгарського посла
Радник Зеленського відреагував на оприлюднення звіту розвідки щодо "вагнерівців"
Радник Зеленського відреагував на оприлюднення звіту розвідки щодо "вагнерівців"
В центрі Парижа відбувся концерт "Піккардійської терції", організований посольством України у Франції
В центрі Парижа відбувся концерт "Піккардійської терції", організований посольством України у Франції
Нардеп Камельчук влаштував сварку з охороною Ради через ПЛР-тест
Нардеп Камельчук влаштував сварку з охороною Ради через ПЛР-тест
СБУ вивела з Росії і затримала одного з колишніх ватажків "ОБрОП Одеса"
СБУ вивела з Росії і затримала одного з колишніх ватажків "ОБрОП Одеса"
В уряді розповіли деталі виплати 1000 гривень вакцинованим
В уряді розповіли деталі виплати 1000 гривень вакцинованим
ГоловнаСвіт

Угорщина отримує більшу частину газу з України, це не транзит з Росії, – Макогон

Угорщина отримує з України майже в 2 рази більше газу, ніж з Сербії через Турецький потік.

Угорщина отримує більшу частину газу з України, це не транзит з Росії, – Макогон

Угорщина продовжує отримувати більшу частину газу для потреб країни через Україну, що не є транзитом з Росії.

Про це гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон написав у соцмережі Facebook.

“Очевидне-неймовірне. Після пафосного підписання довгострокового контракту з Газпромом та запуску Турецько-Болгарсько-Сербського Потоку Угорщина, як і раніше, продовжує отримувати більшу частину газу для потреб країни через Україну, але це не транзит з РФ. Наразі Угорщина отримує з України майже в 2 рази більше газу, ніж з Сербії через Турецький потік”, – зазначив він.

Макогон додав, що після вибуху новозбудованого газогону у Болгарії, основну частину газу Угорщина отримує з України, але не від Газпрому.

За його словами, Газпром не транзитує газ через Україну до Угорщини починаючи з 1 жовтня. “Хоча має повністю сплачені потужності для транзиту в обсязі 24 млн м3 НС добу”, – сказав Макогон.

“Зрозуміло, що залежність від газогону, який не має резервних гілок, несе значні ризики для Угорщини. Але Україна завжди готова прийти на допомогу”, – підсумував він.

Нагадаємо, газопровід, через який Угорщина зможе отримувати російський газ в обхід України, було добудовано на початку липня.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також