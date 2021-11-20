ЄС включив до переліку пріоритетних проєктів нафтопровід з України

Єврокомісія включила проєкт нафтопроводу між Україною і Польщею до пропозицій щодо пріоритетних енергетичних проєктів інфраструктурного взаємопоєднання на 2021-2027 роки.

Така інформація виходить з інтерактивної карти перспективних проєктів, що оприлюднена сьогодні на сайті Єврокомісії.

Йдеться про трубопровід Адамово-Броди. Він має поєднати перевантажувальний майданчик ВАТ "Укртранснафта" в м. Броди (Україна) та резервуарний парк Адамово (Польща).

Цей трубопровід є складовою частиною Євро-Азійського нафтового транспортного коридору (EAOTC), через який сира нафта з Каспію та Середньої Азії доставлятиметься споживачам у Польщі та в інших європейських країнах. Нафтопровід Адамово-Броди також створить можливість для транспортування сирої нафти у зворотному напрямку – з регіону Балтійського моря до споживачів в Україні, Словаччині та у Чехії.

Проєкт включає зведення трубопроводу Броди-Адамово загальною протяжністю 397,9 кілометра (270,5 км в Польщі та 127,4 км в Україні). Діаметр трубопроводу – 700 мм, проєктна потужність – 10 MTA (мільйонів метричних тонн щороку), з можливістю збільшення до 20 MTA у майбутньому, з робочим тиском 6,5 MPa (мега-паскалів). Передбачається будівництво 6 насосних станцій на території України та 22 – у Польщі. Термін реалізації проєкту – 2025 рік.

Загалом перелік містить 98 проєктів: 67 у сфері постачання електроенергії та її зберігання, 20 проєктів – у сфері газопостачання, шість – у сфері утилізації СО2 та ще п’ять стосуються так званих розумних проєктів взаємопоєднання».