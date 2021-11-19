Суд у США визнав невинним Кайла Ріттенхауса, який вбив двох людей під час заворушень у Кеноші

18-річному Ріттенхаусу загрожувало б довічне ув'язнення, якби його визнали винним у умисному вбивстві першого ступеня.

Присяжні визнали невинним за всіма пунктами обвинувачення 18-річного Кайла Ріттенхауса, який вбив двох людей під час заворушень у місті Кеноша в американському штаті Вісконсин у серпні 2020 року.

Оголошення вироку транслював Fox News.

18-річному Ріттенхаусу загрожувало б довічне ув'язнення, якби його визнали винним у умисному вбивстві першого ступеня.

WATCH AGAIN: KYLE RITTENHOUSE LEARNS HIS FATE AT KENOSHA TRIAL pic.twitter.com/XgGnuzypzf — Fox News (@FoxNews) November 19, 2021

25 серпня 2020 року 17-річний Кайл Ріттенхаус застрелив двох чоловіків і поранив ще одного під час заворушень у місті Кеноша, штат Вісконсін, які почалися після вбивства поліцейськими афроамериканця Джейкоба Блейка.

Ріттенхаус мав ліцензію на вогнепальну зброю, в Кеноші він забезпечував безпеку місцевого автосалону.

Прихильники лівих кажуть, що Ріттенхаус стріляв у беззбройних людей, звинувачують його у підтримці Трампа. Праві сили вказують, що хлопець просто захищався від вандалів, що нападали на нього.