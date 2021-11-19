Україна разом з партнерами залучить експертів для оцінки потреб ЗСУ, – Резніков

Україна разом із закордонними партнерами залучатиме експертів для оцінки потреб Збройних Сил України.

Про це під час брифінгу в межах візиту до Сполучених Штатів Америки повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"У нас є домовленість, що ми разом з партнерами залучаємо експертів для професійної оцінки наших потреб узгоджують з нашими військовими, щоб знати, в яких напрямках потрібно посилення. Ключова ідея стосунків – не брати те, що нам готові дати, а отримувати те, що нам дійсно потрібно. Потрібно захисити повітря і море", – зазначив міністр.

Резніков на брифінгу також зауважив, що зупинити агресію Росії можливо тільки чіткою ілюстрацією того, що вона для них буде надто дорогою.

"Я брав участь у перемовинах з представникам РФ, дуже добре знаю, що росіяни дуже прагматичні люди. Тому, я думаю, оцей прагматизм може стати підставою, щоб вони розуміли, що агресія їм буде невигідна", – зазначив він.

Нагадаємо, минулого тижня Україна отримала від Сполучених Штатів приблизно 80 тонн боєприпасів. Минулого місяця Україна отримала від США три партії додаткової безпекової допомоги на 60 млн доларів: летальне озброєння включно з додатковими протитанковими системами "Джавелін", боєприпаси та засоби першої медичної допомоги.