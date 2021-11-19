Це перша країна ЄС, яка вводить мандат на щеплення.

Вакцинація від коронавірусу стане обовʼязковою в Австрії з лютого 2022 року. Про це у пʼятницю, 18 листопада, повідомив канцлер Александер Шалленберг, пише Politico.

Це перша європейська країна і загалом одна з перших у світі, яка впроваджує обовʼязкову вакцинацію для всіх.

"Нам не вдалося залучити достатню кількість нещеплених до вакцинації. Останні заходи збільшили кількість щоденних вакцинацій, але цього недостатньо", – зазначив Шалленберг.

Він додав, що в країні тривалий час був консенсусний підхід відносно необхідності щеплення, але "потрібно дивитися правді в очі".

У країні також готуються ввести загальних локдаун, а не лише не для невакцинованих.

За вчора в Австрії зафіксували 15 000 нових заражень порівняно з 11 000, які були раніше цього тижня. Рівень вакцинації в Австрії нижче середнього по країнам ЄС – 63%.

Фото: Politico Динаміка захворюваності в Австрії

При цьому смертність в Австрії лишається порівняно невисокою – за 18 листопада зафіксували 55 летальних наслідків коронавірусу, загальна добова летальністьу листопаді – від 12 до 47.

Нагадаємо, з 15 листопада в Австрії діє локдаун для мешканців, які не були вакциновані від COVID-19. Обмеження поширюються на осіб від 12 років. Їм заборонено виходити з дому, окрім як до продуктових магазинів, аптек. Також можна виходити на вулицю для заняття спортом. Дозволені поїздки для отримання медичної допомоги.