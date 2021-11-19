МОЗ не виключає повторний спалах ковіду в Україні в короткий проміжок часу

В Україні другий тиждень поспіль знижується кількість нових захворілих на коронавірус та число госпіталізацій. Водночас зростання захворюваності в країнах Європи може свідчити про те, що незабаром це торкнеться й України.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко у кулуарах парламенту, передає кореспондент LB.ua.

Ляшко зауважив, що нині є дні, коли кількість одужалих перевищує нових інфікованих, що свідчить про проходження піку захворюваності. Незабаром має початися тенденції до зниження нових випадків.

"Одночасно ми аналізуємо ситуацію в ЄС, де бачимо стрімке зростання кількості випадків, тому не виключаємо потенційно можливий в досить короткий проміжок часу повторний спалах. Щоб цього не відбулося, не впливало на додаткові карантинні обмеження, кількість випадків не зібльшувалась, потрібно всім вакцинуватися. Сьогодні хоча б однією дозою вакциновано понад 40%, але це ще мало, нам потрібно хоча б 70", – зазначив він.

Ляшко сподівається, що виплата 1000 гривень всім вакцинованим українцям не тільки допоможе постраждалому від карантину бізнесу, а й позитивно вплине на рівень охоплення щепленнями.

1000 гривень за вакцинацію була обіцяна президентом Володимиром Зеленським. Отримати її можуть всі, хто пройшов повний курс щеплення від коронавірусу, з 19 грудня і до кінця 2022 року. Вчора парламент вже ухвалив у першому читанні законопроєкт, що передбачає виділення на ці цілі 3 млрд гривень. Ще 3 млрд спрямують у бюджет наступного року.

Де вакцинуватися від ковід

Повний перелік пунктів вакцинації можна переглянути на сайті МОЗ. У вихідні також працюють додаткові центри вакцинації.

Кияни можуть щепитися в готелі "Національний", який знаходиться у відані Верховної Ради.

Нагадаємо, у країнах Європи із охопленням вакцинацією понад 50% населення рівень летальності від коронавірусу впав утричі. Віктор Ляшко пояснював, що у Великій Британії при майже однаковій з Україною кількості нових випадків захворювання летальність зменшилась вдесятеро. Рівень вакцинації по країні – близько 67%.

Мінстр пояснив, що в кампаніях дезінформації часто використовують дані про високу захворюваність у країнах, де щеплено більшість населення. Водночас основним показником є рівень смертності від ковіду, який нижче у 3-10 разів ніж у державах з низьким охопленням щепленнями.