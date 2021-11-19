Лише близько 15% хворих на COVID-19 потребують лікування антибіотиками, – брифінг у ЦГЗ

Лише близько 15% хворих на ковід потребують лікування антибіотиками, але вживають їх 75% хворих. Про це повідомив професор, завідувач кафедри клінічної фармакологічної та клінічної фармації Національного медичного університету Микола Хайтович на пресбрифінгу в Центрі громадського здоровʼя.

Таке активне споживання антибіотиків сприяє утворенню нечутливої до них флори. Це, своєю чергою, призводить до небажання фармацевтичних компаній займатися розробкою протимікробних препаратів, оскільки через 2-3 роки активного вживання такі ліки втрачають ефективність.

Національний фахівець ВООЗ з профілактики інфекцій та інфекційного контролю Аркадій Водяник додав, що в світі кожного року приблизно 700 000 людей помирають від інфекцій, спричинених стійкими до антибіотиків мікроорганізмами.

Він наголосив, що нераціональне використання антимікробних препаратів для лікування вірусних інфекцій, таких як грип або COVID-19, пришвидшує розвиток нечутливості до антибіотиків.

За словами Водяника, якщо темпи зростання стійкості до антибіотиків не будуть сповільнені, то у 2050 році щорічна смертність від антимікробної резистентності складатиме щонайменше 10 мільйонів випадків у світі.

Керівник відділу антимікробної резистентності та інфекційного контролю Центру громадського здоров’я Роман Колесник нагадав, що в Україні з квітня наступного року придбати антибіотики можна буде тільки за електронним рецептом. Це регулюється наказом МОЗ України № 1971.

"З 1 квітня 2022 року всі антибіотики та антимікробні засоби будуть випускатися виключно за електронним рецептом”, – зазначив він.

У МОЗ передбачають, що таким чином кожне призначення сімейного лікаря чи педіатра буде зваженим та контрольованим, а практиці самолікування буде покладено край.

Експерти укотре наголосили, що не слід вживати антибіотики без призначення лікаря. У разі призначення антибіотиків слід чітко дотримуватися дозування та тривалості прийому.

Нагадаємо, що МОЗ збирався впровадити реалізацію антибіотиків винятково за е-рецептом ще в 2021 році. На тлі пандемії ковіду вживання протимікробних препаратів в Україні минулого року зросло в 3-5 разів. Деякі пацієнти призначають собі антибіотики при коронавірусі без консультацій із лікарем.