​На Закарпатті відкрили пункт вакцинації для власників фейкових сертифікатів

Анонімний кабінет вакцинації почав працювати в Ужгороді. На вулиці Східній, 4/1 від коронавірусу можуть вакцинуватися люди, які занесені в систему як вакциновані, але щеплення не отримали.

Про це повідомив лікар-інфекціоніст Віктор Петров, передає Суспільне.

В анонімному кабінеті зможуть зробити щеплення й ті, хто має фейкову паперову довідку про COVID-вакцинацію. Відкритий він і для людей, які мають намір вакцинуватися анонімно.

"Для того, щоб вакцинуватися, навіть не потрібно буде вказувати свої особисті дані, зокрема, прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, свій телефон. Щоби можна було якимось чином вести медичну документацію, необхідно буде придумати або номер, або ім’я і підписати інформовану згоду, яку ви будете повинні віддати медичному працівнику для того, щоб він отримав юридичне право ввести вам вакцину", - розповів лікар.

За його словами, в анонімному кабінеті є всі схвалені МОЗ вакцини. Кабінет працюватиме цілодобово і без запису.

Ініціатива щодо запровадження такого проєкту на Закарпатті належить керівнику кафедри соціальної роботи Ужгородського національного університету професору Федору Шандру. За його словами, в області було проведено соціологічне дослідження, і наразі на Закарпатті нараховується 4 тисячі фальшивих сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

На думку науковця, тепер люди, які зробили помилку і купили фальшивий сертифікат про вакцинацію, отримали шанс це виправити і врятувати своє життя та здоров'я, повідомляє ZAXID.NET.

Нагадаємо, в Україні з 21 жовтня набули чинності нові правила міжрегіональних перевезень на "жовтому" та "червоному" рівнях епіднебезпеки. Для переміщень Україною автомобільним, залізничним та авіатранспортом потрібно мати підтвердження своєї ковід-безпечності.

З 8 листопада такі ж документи вимагають в освітян і чиновників, інакше їх відстороняють від роботи і позбавляють зарплати.

Уже розроблено законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність за підробку документів про проведення вакцинації від особливо небезпечних інфекцій. Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді його прийняти.