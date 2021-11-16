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На ковід за добу захворіло на 5,6 тис. менше українців, ніж одужало

Зафіксовано 16 308 нових випадків і найбільше від початку пандемії смертей.

На ковід за добу захворіло на 5,6 тис. менше українців, ніж одужало
Фото: kyivcity.gov.ua

У понеділок, 15 листопада, в Україні підтвердили 16 308 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 1 168 дітей і 327 медпрацівників.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора було госпіталізовано 2 264 людини, подолали хворобу 21 914 осіб.

838 пацієнтів з коронавірусом померли - це найвищий добовий максимум від початку пандемії. Попередній було зафіксовано 8 листопада. Тоді жертвами ковіду стали 833 українці.

Найбільше випадків коронавірусної хвороби 11 листопада підтвердили на Дніпропетровщині (1 635) та Одещині (1 549), у Києві (1 481), Запорізькій (1 084) і Полтавській (1 000) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 244 749 осіб, одужали від коронавірусу 2 664 373 людей, від ускладнень ковіду померли 77 985 українців.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Учора влада констатувала стабілізацію ситуації із COVID-19 протягом останніх двох тижнів. За словами Дениса Шмигаля на нараді в Офісі президента, Україна вже вийшла на плато захворюваності.

Увечері Володимир Зеленський у відеозверненні до українців заявив, що Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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